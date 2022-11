Vincent Bruins

Vrijdag 25 november 2022 20:29

McLaren en Gulf zetten hun samenwerking niet meer voort na 2022. Na twee en een half jaar zullen de bekende lichtblauw-en-oranje-kleuren van de oliemaatschappij niet meer op de auto's van het Britse team verschijnen.

Vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone van 2020 hadden McLaren en Gulf een deal gesloten. Nog geen jaar later racete het team met de veelgeliefde Gulf-kleurstelling in de Grand Prix van Monaco. Vanaf volgend jaar zullen de stickers van de oliemaatschappij echter niet meer te zien zijn op de McLarens.

Zak Brown

"Onze langdurige relatie met Gulf komt veel terug in de geschiedenis van McLaren Racing," vertelde Zak Brown, de CEO van McLaren. Toen het team in 1968 begon, was het al partners met Gulf. "We hebben samen zoveel iconische momenten vast kunnen leggen, waaronder onze Monaco-livery van 2021. Ook al voelt dit als een natuurlijk eindpunt van de samenwerking, er is altijd ruimte om oude vrienden te verwelkomen, zoals we dat eerder hebben gedaan."

Mike Jones

"We zijn buitengewoon trots op wat we hebben bereikt met McLaren tijdens onze historische samenwerking," zei Gulf Oil CEO Mike Jones. "Hoewel we veel ongelooflijke momenten hebben gedeeld, kwam de echte beloning uit het verbinden met de ongeëvenaarde passie van de fans en hen centraal stellen bij alles wat we deden, zoals de uitverkochte merchandise-collecties. We zullen met veel plezier terugkijken op alle herinneringen die we hebben gemaakt en zijn enthousiast over wat de toekomst in petto heeft."