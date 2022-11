Vincent Bruins

Vrijdag 25 november 2022 19:52 - Laatste update: 19:52

James Vowles is de hoofdstrateeg en trackside engineer van het Mercedes Formule 1-team. Hij heeft uitgelegd dat ze de W13 die het Duitse team afgelopen seizoen heeft ingezet, nog steeds niet helemaal begrijpen. Mogelijk wil Mercedes het concept op de schop nemen voor de W14-bolide van 2023.

De Mercedes W13 had ontzettend veel last van porpoising, het stuiteren van de auto bij hoge snelheid, vooral aan het begin van het seizoen. Tussen 2014 en 2021 wonnen ze acht constructeurstitels op rij, maar in 2022 wisten ze maar één overwinning binnen te slepen. Vowles vertelt over de moeilijkheden met het proberen van het oplossen van de problemen.

Ups en downs

"Ik denk niet dat we nu, of zelfs tijdens de winter, kunnen stellen dat we alles weten over de W13," begon Vowles. "Elke keer als we iets leerden tijdens het afgelopen seizoen, ontdekten weer een hele waslijst aan nieuwe dingen die we moesten begrijpen en ontwikkelen. Als je onze prestaties vergelijkt tussen de eerste paar races van het jaar, zoals Melbourne en Imola, gewoon normale circuits, en waar we stonden na de update in Austin, de laatste update van het jaar die we meebrachten, dan zie je dat we zeker onze ups en downs hadden. Dat bedoel ik met dat deze auto dingen heeft die we wel denken te snappen, maar ook sommige dingen die niet volledig te verklaren zijn."

Concept

Naar verluidt zal Mercedes het concept van de W14 veranderen ten opzichte van de W13. De W13 was waarschijnlijk op zijn best geweest bij de laagste rijhoogte, maar dat veroorzaakte weer porpoising. "Als je echter kijkt naar de richting die we op zijn gegaan, het gat naar de koplopers, zeker qua racepace, dan zie je dat we ontzettend veel vooruitgang hebben geboekt en dat doe je alleen door te begrijpen waar je problemen liggen, eraan werken en samenwerken als een team."