De laatste race van het jaar liep voor Lewis Hamilton uit op een deceptie. De wereldkampioen viel in Abu Dhabi uit met hydraulische problemen aan zijn W13, nadat hij eerder in de race al een incidentje met Carlos Sainz erop had zitten. James Vowles legt uit of die twee een verband hebben met elkaar.

Het 2021-seizoen is absoluut niet voor Hamilton geworden wat hij ervan had gehoopt. De Mercedes-coureur heeft lang de hoop gekoesterd om een overwinning te boeken met de W13, maar vanaf het begin van het seizoen was het al lastig om resultaten te boeken met die bolide. Langzaam maar zeker begon men bij de Duitse renstal de W13 beter te begrijpen en te ontwikkelen, maar uiteindelijk was dat niet op tijd voor de 37-jarige coureur om nog een overwinning toe te voegen aan zijn conto.

Incident met Sainz

Ook in Abu Dhabi liep het weekend voor Hamilton weer uit op een domper. Hij en George Russell hadden eigenlijk het hele weekend moeite om mee te doen om de voorste plekken en uiteindelijk moest de Brit zijn bolide in de pitstraat parkeren wegens technische problemen, waardoor zijn seizoen dus als een nachtkaars uitging. De Brit had nog zó gehoopt op het binnen hengelen van die felbegeerde overwinning, maar in Abu Dhabi kwam hij geen seconde daarvan in de buurt. Dat had mede ook te maken met het incident met Sainz van eerder in de race, waarbij Hamilton behoorlijk hardhandig over de kerbstones heen vloog.

Verband

Snel na het uitvallen van Hamilton werd er met het beschuldigende vingertje richting het incident met Sainz gewezen door fans, maar daar is volgens Vowles niks van waar. Hij reageert op de vraag of de twee incidenten verband hadden met elkaar. "Kort antwoord: nee. Er was verrassend weinig schade van het incident in de eerste ronde. Het gedeelte onder de auto werd hard geraakt en dat is meestal niet goed. Ook de voorste wing endplate kreeg een tik. Toch bleef alles qua aerodynamica goed bij elkaar. Wat aan het einde van de race gebeurde, wat een verlies van de hydraulische druk. Dat had totaal geen verband met het incident in de eerste ronde", besluit de trackside engineer van Mercedes.