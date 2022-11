Jan Bolscher

Vrijdag 25 november 2022 14:22 - Laatste update: 14:25

Jolyon Palmer is erg onder de indruk van het seizoen van Max Verstappen in de Formule 1. Volgens de analist heeft de tweevoudig wereldkampioen dit jaar opnieuw een nieuw performancelevel gevonden.

Verstappen legde afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij beslag op het wereldkampioenschap, en verbrak in zijn jacht op de titel het record voor meeste Formule 1-overwinningen in één seizoen. De Nederlander kwam maar liefst 15 keer als eerste over de streep. In totaal stond hij tijdens 17 van de 22 raceweekenden op het podium en ondanks dat hij in twee van de eerste drie races uitviel, besliste hij het seizoen vier races voor het eind al in zijn voordeel. Met 454 WK-punten achter zijn naam heeft hij daarnaast het record voor meeste punten in één seizoen verbroken.

Nieuw level

"Het lijkt alsof Verstappen een nieuw level heeft gevonden", vertelt Palmer in zijn analyse op de website van de Formula 1. "Niet alleen qua snelheid, maar ook qua het intact houden van de banden. Dat is een belangrijk wapen voor hem geweest bij bepaalde overwinningen zoals Miami en tal van andere Grands Prix. Ook al had hij niet altijd het kwalificatietempo van Leclerc en soms zelfs Sainz, hij wist altijd zijn banden in leven te houden en op een hoog en consistent niveau te presteren."

Geen incidenten

Maar de voormalig Formule 1-coureur heeft ook een andere belangrijke factor ontdekt in het wereldkampioenschap van Verstappen: "Hij heeft overwinningen gepakt vanuit de achterhoede. Dat komt omdat hij geen uitvalbeurten door incidenten heeft gehad. Hij startte als tiende in Hongarije en als veertiende op Spa en won nog steeds. Hij was heel klinisch achter het stuur, dat is iets wat we dit seizoen vaker bij Verstappen hebben gezien", aldus de voormalig Formule 1-coureur.