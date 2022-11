Vincent Bruins

McLaren Applied, een technologische bedrijfstak van McLaren, zal tot en met het seizoen van 2030 de electronic control units (ECU's) leveren aan alle teams op de grid in de Formule 1. McLaren Applied doet dit al sinds 2008, maar heeft nu een contractverlenging met de FIA getekend.

McLaren Applied is in 1991 opgezet door toenmalig McLaren F1-teambaas Ron Dennis. Naast dat ze ECU's maken voor de Formule 1, doen ze dat ook al langer dan een decennium voor de IndyCar Series en de NASCAR Cup Series. Ook produceerden ze de elektrische motor, transmissie en elektronica van de Spark-Renault SRT 01E die in het eerste seizoen van de Formule E werd gebruikt.

Anderhalf miljoen kilometer

"Autosport blijft onze absolute focus en we zijn verheugd om onze samenwerking met de FIA te verlengen om de standaard ECU's aan alle teams in de Formule 1 te leveren," vertelde McLaren Applied-voorzitter Nick Fry. "Onze huidige ECU's hebben meer dan anderhalf miljoen kilometer afgelegd zonder enige melding van storing of pech sinds de introductie in 2008 en we kijken ernaar uit om dit voorbeeldige record tot 2030 en verder vol te houden."

ECU

ECU's zijn elektronische, ondersteunende systemen die hun informatie krijgen van diverse sensoren die in Formule 1-auto's worden toegepast. Zo kan een ECU bijvoorbeeld de ontsteking te regelen en de injectie van brandstof op het juiste moment en met de juiste hoeveelheid te doen. Dit noemen we ook wel motormanagement.