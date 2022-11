Tsunoda verwacht geen strijd met De Vries voor rol van teamleider

Remy Ramjiawan

Vrijdag 25 november 2022 06:55

De 22-jarige Yuki Tsunoda zal volgend jaar zijn derde seizoen in de koningsklasse gaan racen en krijgt daarbij een nieuwe teamgenoot in Nyck de Vries. Helmut Marko stelde in eerste instantie dat de Nederlander het team zal gaan leiden, gezien zijn ervaring, maar Tsunoda wijst naar de snelheid op de baan, dat zal namelijk bepalend zijn.

AlphaTauri maakte in 2022 de vrije val. Het team sluit het seizoen af als negende in het constructeursklassement. De AT03 kon op een goede dag in de top tien rondrijden, maar zoals vorig jaar af en toe een top zes plek erin zat, daar moest dit jaar toch wel erg hard voor gevochten worden. Tsunoda is desalniettemin blij met zijn eigen ontwikkeling als coureur en wijst bij Motorsportweek naar de gigantische taak voor volgend jaar, nu Pierre Gasly de overstap naar Alpine heeft gemaakt.

Sterker terugkomen

In zijn tweede jaar in de Formule 1 vindt Tsunoda dat hij veel stappen heeft gezet, vooral op het gebied van zijn conditie. "Ik ben daarin veel verbeterd. Ik heb nog veel werk te doen. Ik denk dat er geen grenzen zijn aan de fysieke conditie. Dus ik ga gewoon door en blijf aan mijn conditie werken om nog sterker terug te komen", zo wijst hij naar de verbeterpunten.

Nyck de Vries

Hiërarchie

Volgend jaar krijgt hij met een nieuwe teamgenoot te maken en over wie de teamleider zal worden, dat laat Tsunoda graag over aan de resultaten. "Nou, de snellere man zal het team leiden. Het maakt me dus niet uit of ik teamleider ben of niet. Ik richt me gewoon op mijn werk. Er valt veel te leren en te verbeteren. Natuurlijk heb ik nog meer verantwoordelijkheid dan dit jaar omdat Pierre ons heeft verlaten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik het kan", aldus de Japanner.