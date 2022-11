Jan Bolscher

Vrijdag 25 november 2022 11:15 - Laatste update: 11:19

Lewis Hamilton vergelijkt met een knipoog alles wat er afgelopen seizoen is gebeurd rondom Red Bull Racing met een aflevering van de realityserie 'The Kardashians'. De Mercedes-coureur kijkt dan ook uit naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive.

De Formule 1 kent veel actie op de baan, maar ook naast het asfalt gaat het er regelmatig verhit aan toe. Vrijwel ieder seizoen komen er een aantal controversiële gebeurtenissen voorbij wat vervolgens de komende weken onderwerp van gesprek is. Afgelopen seizoen was één van de grotere topics het overschrijden van het budgetplafond in 2021 door Red Bull Racing. Het kwam de renstal op een boete van zeven miljoen dollar en tien procent minder testtijd in de windtunnel voor een periode van twaalf maanden te staan.

Artikel gaat verder onder video

The Kardashians

"Soms lijkt het hier wel een beetje op de Kardashian-show", vertelt Hamilton in gesprek met Channel 4. "Kijk maar eens naar de rel rondom het budgetplafond, om een voorbeeld te noemen. Eigenlijk is het best hilarisch. Sommige dingen die ik de afgelopen dagen heb gehoord waren echt vermakelijk. Het komt ongetwijfeld allemaal terug op Netflix", doelt hij op het nieuwe seizoen van Drive to Survive. "Het wordt geweldig."

Een klap in het gezicht

Hamilton noemde het overschrijden van het budgetplafond van Red Bull Racing destijds 'een klap in het gezicht.' Nogmaals gevraagd naar die gebeurtenis, vertelt hij: "Toen ik hier voorafgaand aan Singapore over hoorde, bracht dat natuurlijk wel wat emoties teweeg. Je hebt het achter je gelaten en je bent verder gegaan, maar dan komt het weer terug", doelt hij op de controversiële ontknoping van het 2021-seizoen. "Dan voelt het opnieuw als een klap in het gezicht."