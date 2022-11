Jan Bolscher

Zondag 27 november 2022 19:15

Frans Verschuur ziet veel overeenkomsten tussen vader en zoon Verstappen. De in Nijmegen geboren teambaas en eigenaar van 'Equipe Verschuur' nam in 2008 onder andere met Jos Verstappen achter het stuur deel aan de Le Mans Series. Daar zag hij een aantal karaktereigenschappen bij de Limburger die hem onderscheidde van de 'doorsnee' coureur.

Verschuur nam in 2008 als teambaas van 'Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur' deel aan de Le Mans Series. Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn zaten in afwisselende diensten achter het stuur van een Porsche RS Spyder. Het drietal debuteerde zo onder andere in de legendarische 24 uur van Le Mans, en dat deden ze niet onverdienstelijk. Het Van Merksteijn-team schreef Nederlandse autosportgeschiedenis door te winnen in de LMP2-klasse. In het algemeen klassement werden ze tiende. Verschuur heeft logischerwijs genoten van dit succesvolle racejaar, maar daarnaast heeft hij veel mooie herinneringen overgehouden aan zijn samenwerking met Jos.

Recht door zee

"Iedereen was er in eerste instantie eigenlijk een beetje huiverig voor", doelt Verschuur in gesprek met GPFans op de aanstelling van Verstappen senior. "Ik kon kiezen tussen Christian Albers, Peter Koks en Jos Verstappen. Albers was niet helemaal mijn doelgroep. Dat is een jongen die zichzelf heel goed vindt, en ook in de omgang is hij niet zo makkelijk. Verstappen is recht door zee. Als hij iets zegt, bedoelt hij dat ook zo. Dat heb ik ook, dus dat kwam goed uit." Aan dat laatste is niets gelogen. Verschuur schuift regelmatig als Formule 1-kenner aan bij verschillende programma's, waar zijn ongezouten mening vaak voer voor discussie wordt.

Frans Verschuur

Tot in de puntjes in orde

Alhoewel Jos jarenlang actief was in de Formule 1, de koningsklasse van de autosport, denkt Verschuur dat de Limburger in 2008 één van zijn leukste jaren heeft gehad: "Bij ons was alles geregeld", vertelt hij. "De huurauto, het hotel, en ga zo maar door. Daar houdt Jos van, en dan levert hij ook. Dat zie je bij Max ook. Het moet tot in de puntjes in orde zijn. Ook al is hij al wereldkampioen, Max wil nog steeds winnen. Dat was met Jos precies hetzelfde. En ik weet dat hij dat tot in den treure bij Max heeft doorgevoerd." Verschuur heeft van dichtbij meegemaakt hoe hard Jos kan zijn. Voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hem heen: "Maar Jos is dan ook wel weer zo dat hij zegt: 'Oké, klopt. Dat hebben we zo afgesproken inderdaad dus dan doen we dat zo.’ Dat is belangrijk binnen zo’n samenwerking."

Jos en Max Verstappen

Vader en zoon

Op de vraag of hij - kijkend naar toen en nu - veel overeenkomsten ziet tussen Jos en Max, klinkt het: "Ja. Je ziet bij Max bijvoorbeeld dat hij na twee ronden direct snel in. In de Le Mans Series had je de zogenaamde Porsche-bochten. Ze hadden uitgerekend dat je die met 280 kilometer per uur kon nemen. Jos kwam dan aan met 285… Hij rekende altijd precies andersom. Iedereen begon met 270 kilometer per uur, dan 275 en dan 280. Dit ging nog net. Jos kwam eraan met 285 kilometer per uur, vloog er bijna af en zei: "Dat ging niet, had je toch gelijk." Ik zat met het hart in de keel want ik zie op de data dat dat niet kan, maar hij houdt de auto dan wel. Hij benadert het precies andersom ten opzichte van alle 'normale' coureurs die ik ken.

Volgens Verschuur is de appel dan ook niet ver van de boom gevallen: "Ik heb in mijn hele leven met 330 coureurs gewerkt, en Jos stak echt met kop en schouders boven de rest uit." Niet alleen op de baan, maar ook qua menselijkheid, aldus Verschuur: "Als het allemaal geregeld is, gaat het top. Dat zie je bij Max ook. Maar als het ergens fout gaat, dan slaat hij met de vuist op tafel. En als je het daar niet mee eens bent, dan houdt het voor jou op."