Jeen Grievink

Maandag 21 november 2022 14:58 - Laatste update: 21:08

Max Verstappen en Sergio Pérez kregen het flink met elkaar aan de stok in Brazilië en dat bracht de geruchten op gang dat de Nederlander zijn invloed binnen Red Bull Racing mogelijk zou gebruiken om Daniel Ricciardo terug te laten keren als zijn teamgenoot. Christian Horner zegt nu dat de gebeurtenissen in Brazilië "geen schaduw" mogen werpen over dit seizoen.

In Brazilië negeerde Verstappen een teamorder van Red Bull om Pérez voorbij te laten. Hierdoor liep de Mexicaan belangrijke punten mis in de strijd om de tweede plaats in het coureurskampioenschap. Het voorval deed veel stof opwaaien, want er bleek oud zeer te zitten tussen Verstappen en Pérez. Eerstgenoemde zou het zijn collega kwalijk nemen dat hij - mogelijk - opzettelijk zou zijn gecrasht tijdens de kwalificatie in Monaco. Toen vervolgens het nieuws naar buiten kwam dat Red Bull en Ricciardo een akkoord hebben voor een reserverol in 2023, begonnen de geruchten toe te nemen; wil Verstappen de Australiër als zijn nieuwe teamgenoot?

Horner: Pérez komende jaren aan zijde Verstappen

Ralf Schumacher zei recentelijk dat Verstappen graag een coureurswissel zou zien binnen zijn team en dat hij mogelijk zijn invloed zou gebruiken om Ricciardo naar voren te schuiven. Deze speculaties lijken ongegrond. Horner verzekert in Abu Dhabi dat Pérez veilig is voor de komende tijd. "Dit coureurskoppel heeft meer bereikt dan al onze eerdere koppels", zo sprak hij op de persconferentie voor teambazen. Hij bevestigt dan ook dat Pérez aanblijft. "Dit is het koppel dat er de komende jaren zal zijn."

Verstappen en Pérez als duo uiterst succesvol

Horner wijst naar de statistieken en zegt dat Red Bull nog nooit zo'n succesvol duo achter het stuur heeft gehad. "Deze twee coureurs hebben samen meer punten gescoord dan welke andere combinatie in de geschiedenis van ons team dan ook. Vijf dubbele overwinningen, 17 zeges in totaal. Het is een ongelooflijk jaar geweest voor hen en voor het team, dat zo hard heeft gewerkt om het voor elkaar te krijgen."

Brazilië mag geen schaduw werpen over succesjaar

Het voorval in Brazilië mag dan ook absoluut geen smet zijn op het succesvolle jaar van Red Bull Racing, zo vindt Horner. "We laten dit jaar niet overschaduwd worden door een kleine fout in Brazilië", aldus de Britse teamchef.