Jan Bolscher

Donderdag 1 december 2022 15:01 - Laatste update: 15:02

Het Formule 1-team van McLaren heeft Alex Palou aangekondigd als één van de reservecoureurs voor het seizoen van 2023. De 25-jarige Spanjaard rijdt zelf in de NTT IndyCar Series, waar hij in 2021 kampioen werd.

Palou heeft al enige ervaring met de wapenfeiten van de Formule 1. Afgelopen seizoen verreed hij namens McLaren een vrije training in de Verenigde Staten en in zowel Barcelona als Spielberg stapte hij achter het stuur van de MCL35M als onderdeel van het Driver Development-testprogramma van de Britse renstal. Paulo zal in 2023 tijdens een aantal races klaarstaan als invaller voor Lando Norris of Oscar Piastri, terwijl hij ook zijn eigen seizoen in de IndyCar Series af zal werken. In de Amerikaanse raceklasse heeft hij 15 podiumplaatsen op zijn naam staan.

Alex Palou

"Ik ben verheugd om onderdeel uit te maken van het team van McLaren als één van de reservecoureurs voor 2023", vertelt Palou. "Ik heb achter het stuur gezeten van zowel de MCL35M als de MCL36 en dat zijn geweldige ervaringen geweest, dus ik kan niet wachten om betrokken te raken bij de auto van volgend jaar. Ik kijk er naar uit om mij te blijven ontwikkelen als coureur en ik waardeer het vertrouwen dat McLaren in mij heeft met deze nieuwe rol voor volgend jaar."

Andres Seidl

Teambaas Andreas Seidl voegt daar aan toe: "Het team is verheugd om Alex aan boord te hebben als één van onze reservecoureurs voor volgend jaar. Hij heeft indruk gemaakt tijdens zijn vrije training in Austin en zijn Driver Development-test dit jaar. Hij heeft meerdere noemenswaardige prestaties in de autosport behaald, met name zijn 2021-kampioenschap in de IndyCar. Het is briljant om zijn rol binnen het team uit te kunnen breiden en we kijken er naar uit om nauwer met hem samen te gaan werken."