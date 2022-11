Jeen Grievink

De afgelopen week ging het vooral over de crash van Sergio Pérez tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, eerder dit jaar. De Mexicaan zou opzettelijk zijn gecrasht, waardoor Max Verstappen geen snelle run meer kon doen. Christian Horner ontwijkt de vraag of de crash bewust was, maar geeft wel tekst en uitleg over de impact die dit had op zijn team.

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar toch was het recent weer hét onderwerp van gesprek: de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Deze vond op 28 mei van dit jaar plaats en zou de startopstelling bepalen voor de zevende race van het seizoen. Op dat moment was Pérez absoluut nog niet kansloos voor de titel en daarom zou hij opzettelijk zijn gecrasht op de zaterdag. Hierdoor kon teamgenoot Verstappen geen snelle run meer doen en moest de Nederlander achter Pérez starten op het nauwe stratencircuit. Dit alles zou de reden zijn geweest dat Verstappen een teamorder negeerde in Brazilië.

Horner noemt crash Pérez "een catastrofe"

Verstappen zou woest zijn geweest op Pérez, toen hij hoorde dat zijn teamgenoot opzettelijk zou zijn gecrasht in Monaco. De regerend wereldkampioen nam revanche tijdens de Grand Prix van São Paulo, door een teamorder te negeren en daardoor Pérez kostbare punten te ontnemen. Tijdens de persconferentie voor de teambazen in Abu Dhabi kwam de crash van Pérez in Monaco weer ter sprake, maar Horner weigerde zich uit te spreken over het feit of de crash bewust was. Hij sprak alleen van "een catastrofe" en "de duurste crash die we hadden dit jaar".

Red Bull gefrustreerd na crash in kwalificatie

Tom Cary, een journalist van de Daily Telegraph, vroeg of Horner dan in ieder geval wilde bevestigen of Red Bull had onderzocht of er opzet in het spel was van Pérez. De teambaas bleef de vragen echter ontwijken. Wel bevestigde hij dat er intern frustraties waren. "Natuurlijk was de frustratie achteraf groot", zo zei hij. "Vanuit het oogpunt van het team is het allesbehalve ideaal."

Enorme kostenpost

Of de crash nu met opzet was of niet, de impact was groot. Niet alleen voor Verstappen, maar ook voor het team zelf. "Dit (zo'n crash, red.) heeft direct impact op je prestaties en je ontwikkeling. Je moet dan een keuze gaan maken: bouw je liever nieuwe reserveonderdelen of ga je risico nemen en investeer je in ontwikkeling? Als je auto schade oploopt, moet je reserveonderdelen bouwen. En dan mis je middelen (geld, red.) om nieuwe onderdelen te ontwikkelen", aldus Horner.

