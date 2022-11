Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 16:05 - Laatste update: 16:08

Met de Grand Prix van Abu Dhabi is het Formule 1-seizoen van 2022 officieel ten einde gekomen. Max Verstappen won de race in de Emiraten en teamgenoot Sergio Pérez finishte als derde, waardoor hij de tweede plaats in het coureurskampioenschap misliep. Maar hoe ziet de eindstand in het WK er nu eigenlijk uit?

Verstappen en Red Bull Racing hadden al lang en breed hun kampioenschappen binnen toen ze aan de slotrace in Abu Dhabi begonnen. Er stond echter nog wel veel op het spel voor Pérez, die de tweede plaats in het WK nog kon binnenslepen. Hij moest dan wel voor rivaal Charles Leclerc van Ferrari eindigen. Hij slaagde hier uiteindelijk niet in. De Mexicaan kwam achter Leclerc als derde over de streep en finishte zodoende ook als derde in het coureurskampioenschap. Maar wat betekende de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi voor de posities van de rest van de coureurs in het kampioenschap? En waar is Sebastian Vettel, die de laatste race uit zijn carrière reed, uiteindelijk gefinisht dit seizoen?

F1 Stand coureurskampioenschap 2022

1. Max Verstappen - 454 punten

2. Charles Leclerc - 308 punten

3. Sergio Pérez - 305 punten

4. George Russell - 275 punten

5. Carlos Sainz Jr. - 246 punten

6. Lewis Hamilton - 240 punten

7. Lando Norris - 122 punten

8. Esteban Ocon - 92 punten

9. Fernando Alonso - 81 punten

10. Valtteri Bottas - 49 punten

11. Daniel Ricciardo - 37 punten

12. Sebastian Vettel - 37 punten

13. Kevin Magnussen - 25 punten

14. Pierre Gasly - 23 punten

15. Lance Stroll - 18 punten

16. Mick Schumacher - 12 punten

17. Yuki Tsunoda - 12 punten

18. Guanyu Zhou - 6 punten

19. Alexander Albon - 4 punten

20. Nicholas Latifi - 2 punten

21. Nyck de Vries - 2 punten