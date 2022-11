Hamilton bedacht en betaalde afscheidsdiner Vettel, FIA bereid tot Pérez-onderzoek | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 november 2022 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste dag van alweer het laatste raceweekend van het jaar is alweer aangebroken en op de vrijdag in Abu Dhabi viel er genoeg op én naast de baan te beleven. We hoorden onder meer hoe de FIA via Mohammed Ben Sulayem liet weten dat men bereid is om een onderzoek te doen naar het mogelijk opzettelijk crashen van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Monaco. Ook kwam naar buiten dat Lewis Hamilton de man was achter het initiatief voor het etentje met alle coureurs om Sebastian Vettel een waardig afscheid te gunnen.

Hamilton over Verstappen: "Nooit echt diepgaand gesprek met hem gehad"

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn absoluut niet elkaars beste vrienden, zo wordt keer op keer bevestigd. Sterker nog: de twee spreken elkaar niet. Geen diepgaande gesprekken althans. Dit zegt Hamilton in een interview. Volgens de Brit voerde hij slechts één goed gesprek met Verstappen en dit ging over het nut om de Black Lives Matter-beweging te steunen.

FIA staat open voor het onderzoeken van mogelijk moedwillige crash Pérez in Monaco

Het incident uit de Grand Prix van São Paulo en de teamorders van Red Bull Racing krijgen mogelijk nog een staartje. Mohammed Ben Sulayem heeft aangegeven dat de FIA bereid is om een onderzoek te starten naar het mogelijke incident uit Monaco dat sinds Brazilië rondzingt. Wél geeft hij aan dat er momenteel nog geen plannen voor zijn en er eerst een officiële klacht ingediend zou moeten worden.

Hamilton initiatiefnemer achter afscheidsdiner Vettel - Brit betaalt de rekening

De volledige Formule 1-grid schoof donderdagavond aan bij een afscheidsdiner ter ere van Sebastian Vettel. Het zorgde voor een uniek moment van saamhorigheid in een sport waar de emoties vaak hoog oplopen. Vettel vertrekt na de Grand Prix van Abu Dhabi aanstaande zondag uit de Formule 1, waarmee hij een punt zet achter een zeer indrukwekkende carrière. In totaal won hij vier wereldkampioenschappen, schreef hij 53 Grand Prix-overwinningen achter zijn naam en scoorde hij in totaal 122 podiumplaatsen met Torro Rosso, Red Bull Racing en Ferrari.

Marko snapt niks van 'manipulatie'-uitspraken Hamilton: "Wedstrijdleiding heeft besloten"

Helmut Marko heeft gereageerd op de uitspraken van Lewis Hamiton na de Grand Prix van Brazilië. Volgens de Brit was de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 'gemanipuleerd', uitspraken die hij deed nadat Max Verstappen met hem in botsing was gekomen tijdens de beginfase van de race op Interlagos.

Brundle ziet bewuste keuze Verstappen: "Max wilde zelf dat het naar buiten kwam"

De boardradio van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van São Paulo heeft een hoop stof doen opwaaien. De Nederlander vertelde dat hij 'zijn redenen' had om Sergio Pérez geen voorrang te verlenen na de teamorder van Red Bull Racing. Martin Brundle noemt de acties van de wereldkampioen 'een enorm vernietigend ding om te doen'.