Ewan Gale & Brian van Hinthum

Vrijdag 18 november 2022 17:20

De boardradio van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van São Paulo heeft een hoop stof doen opwaaien. De Nederlander vertelde dat hij 'zijn redenen' had om Sergio Pérez geen voorrang te verlenen na de teamorder van Red Bull Racing. Martin Brundle noemt de acties van de wereldkampioen 'een enorm vernietigend ding om te doen'.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Bewuste keuze Verstappen

Naast de kritiek die Verstappen ontving, deden zijn uitspraken het nodige stof opwaaien. De speculaties rondom het opzettelijk crashen van Pérez in Mexico zijn steeds heviger geworden en daarvoor wijst Brundle Verstappen als schuldige aan. "We kunnen er eigenlijk alleen vanuit gaan dat Max zelf wilde dat het naar buiten zou komen en het een groot probleem zou worden. Anders had hij wel op de radio gezegd dat erover gepraat kon worden als hij terug zou komen in de garage. Nu heeft hij de zin geleverd dat zijn redenen bekend waren en er al over gepraat was", zegt hij bij Sky Sports.

Vieze nasmaak

Brundle vervolgt: "Natuurlijk vraagt iedereen zich dan af wat die redenen zijn. Het was een enorm vernietigend ding om dit te doen. Ik denk dat dit niet goed uitgepakt heeft voor hem, en al helemaal niet voor het team. Nu is het natuurlijk zo dat er aan Sergio een hoop vragen gesteld worden over het al dan niet opzettelijk crashen in Monaco. Dat is een serieuze zaak. Dit hele zaakje heeft een enorm vieze nasmaak achtergelaten. Het is verrassend dat iemand dit zo wil doen", besluit hij.