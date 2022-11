Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 november 2022 15:56 - Laatste update: 16:23

Het incident uit de Grand Prix van São Paulo en de teamorders van Red Bull Racing krijgen mogelijk nog een staartje. Mohammed Ben Sulayem heeft aangegeven dat de FIA bereid is om een onderzoek te starten naar het mogelijke incident uit Monaco dat sinds Brazilië rondzingt. Wél geeft hij aan dat er momenteel nog geen plannen voor zijn en er eerst een officiële klacht ingediend zou moeten worden.

Een veel gehoorde theorie die direct na de soapachtige taferelen in São Paulo opdook, was dat Max Verstappen nog altijd boos zou zijn op Sergio Pérez wegens de kwalificatie in Monaco. Pérez zou - zo luiden de geruchten - zijn RB18 na het rijden van een snel rondje moedwillig hebben laten crashen om Verstappen, die bezig was aan een pole position-rondje, achter zich te houden. De Mexicaan zou dit volgens diezelfde geruchten zelfs hebben toegegeven ten opzichte van Helmut Marko en Christian Horner en sindsdien zou Verstappen wraakgevoelens hebben gekoesterd jegens de 32-jarige coureur.

Artikel gaat verder onder video

FIA open voor onderzoek

Mocht de actie van de Mexicaan daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, zou dat een grote schending van de regels zijn en kan het met terugwerkende kracht nog op een mogelijke straf kunnen komen te staan. Vooralsnog heeft echter geen enkel team een officieel beklag ingediend bij het motorsportorgaan, waardoor er momenteel nog geen onderzoek gaande is. Motorsport.com weet echter te melden dat de FIA wél openstaat voor het onderzoeken van de zaak, mocht een team een officiële klacht indienen wegens de vermeende taferelen in Monte Carlo.

Reactie Ben Sulayem

Ben Sulayem geeft vanuit Abu Dhabi toelichting op de zaak: "Ik heb niemand van onze kant gehoord die de zaak wilde onderzoeken. Maar als er iets onderzocht dient te worden, zijn we daar klaar voor. Ik zal eerlijk zeggen dat ik niet verlegen of bang ben om erop te duiken als er daadwerkelijk een probleem is. Ik zal me niet verstoppen. Ik zou zelfs mijn hand opsteken en het zeggen als er een probleem is vanuit FIA. Als dat niet zou kunnen, ga je nooit vooruit. Dat kan ik in ieder geval garanderen", klinkt het.