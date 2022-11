Lars Leeftink

Vrijdag 18 november 2022 16:53 - Laatste update: 16:56

Helmut Marko heeft gereageerd op de uitspraken van Lewis Hamiton na de Grand Prix van Brazilië. Volgens de Brit was de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 'gemanipuleerd', uitspraken die hij deed nadat Max Verstappen met hem in botsing was gekomen tijdens de beginfase van de race op Interlagos.

In 2021 kwamen Hamilton en Verstappen elkaar bijna elk weekend tegen op de baan tijdens hun fantastische maar ook controversiële titelstrijd. Zeker Silverstone en Monza zullen fans nog op hun netvlies hebben staan. Abu Dhabi, de race waarin Verstappen tijdens de laatste ronde (na een safety car) van de laatste race Hamilton inhaalde en wereldkampioen werd. Mercedes en Hamilton lieten toen al weten dat ze het niet eens waren met de titel en de manier waarop de slotfase werd afgehandeld. Na zijn botsing met Verstappen in Brazilië dit jaar bracht Hamilton weer de titel van Verstappen ter spraken. Volgens Hamilton was er tijdens de race in Abu Dhabi eind vorig jaar 'gemanipuleerd'.

Tegenover Sky Sports Germany laat Marko, adviseur van Red Bull, weten dat hij totaal niet kan begrijpen dat Hamilton weer de race in Abu Dhabi naar voren haalt. "Nou, dat begrijp ik helemaal niet. De wedstrijdleider heeft besloten. Het feit dat twee auto's niet naar voren werden gehaald, zou geen verschil hebben gemaakt.” Red Bull zelf is er dan ook allang niet meer mee bezig. "We kijken vooruit. Het kampioenschap is beslist. We kunnen dit onderwerp niet steeds weer ter sprake brengen.”

Dit seizoen zijn de duels tussen Hamilton en Verstappen eigenlijk beperkt gebleven tot twee a drie races. Red Bull heeft in 2022 de betere en vooral stabielere auto, terwijl Mercedes pas sinds de tweede seizoenshelft minder last heeft van porpoising en updates heeft gebracht die de W13 beter en stabieler hebben gemaakt. In Brazilië kwamen beide coureurs elkaar voor het eerst in 2022 echt tegen, en het leverde Verstappen een mislukte inhaalactie en vijf seconden straf op. De FIA gaf aan dat Hamilton wel wat meer ruimte had kunnen laten, maar volgens de regels was Verstappen de hoofdschuldige.