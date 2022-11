De volledige Formule 1-grid schoof donderdagavond aan bij een afscheidsdiner ter ere van Sebastian Vettel. Het zorgde voor een uniek moment van saamhorigheid in een sport waar de emoties vaak hoog oplopen.

Vettel vertrekt na de Grand Prix van Abu Dhabi aanstaande zondag uit de Formule 1, waarmee hij een punt zet achter een zeer indrukwekkende carrière. In totaal won hij vier wereldkampioenschappen, schreef hij 53 Grand Prix-overwinningen achter zijn naam en scoorde hij in totaal 122 podiumplaatsen met Torro Rosso, Red Bull Racing en Ferrari. Het raceweekend op het Yas Marina Circuit staat daarom logischerwijs deels in het teken van deze race-icoon.

Na afloop van het etentje verschenen er tal van eerbetonen vanuit de Formule 1-coureurs richting de 35-jarige Duitser op social media. Onder andere Lewis Hamilton - waar hij ooit een verhit gevecht om het wereldkampioenschap mee uitvocht - deelde een aantal mooie woorden: "We zijn ver gekomen als coureurs en blijven groeien als mannen", las het onder andere. "Wat er op de baan ook gebeurd, we blijven groeien en worden iedere dag beter."

Alex Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, heeft bevestigd dat Hamilton de initiatiefnemer is achter het bijzondere etentje. Ook heeft de Mercedes-coureur de rekening betaald, al ging het niet om het eerder genoemde bedrag van maar liefst 140.000 pond. Dit ging rond op social media, maar de aanstichter van deze post heeft inmiddels laten weten dat het een grap was.

Thanks @LewisHamilton to initiate, and thanks all GPDA members to turn up to show respect to one of the greatest, to one of our directors, and ultimately to our sport (which Sebastian Vettel loves so much). too bad it was a great evening as well ! #GPDA pic.twitter.com/E1oLSCTSxH