Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn absoluut niet elkaars beste vrienden, zo wordt keer op keer bevestigd. Sterker nog: de twee spreken elkaar niet. Geen diepgaande gesprekken althans. Dit zegt Hamilton in een interview. Volgens de Brit voerde hij slechts één goed gesprek met Verstappen en dit ging over het nut om de Black Lives Matter-beweging te steunen.

Sinds Verstappen zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport, is al duidelijk dat Hamilton geen groot fan van hem is. In het begin weigerde hij Verstappen bij naam te noemen en sprak hij vaak over this guy. In 2021 bereikte hun rivaliteit het absolute kookpunt, toen beide tot op de laatste racedag verwikkeld waren in een heftige titelstrijd. De twee kemphanen hebben dus al een aantal jaren met elkaar achter de rug, maar toch hebben ze zelden een inhoudelijk gesprek gevoerd. Volgens Hamilton is er in 2020 één diepgaande conversatie geweest en dit ging over het feit dat Verstappen niet meedeed aan het knielen voor Black Lives Matter.

Hamilton voerde slechts één "diepgaand gesprek" met Verstappen

"We hebben nooit echt een diepgaand gesprek gehad", zo vertelt Hamilton. "De enige keer dat we wel een diepgaand gesprek hadden, was in Oostenrijk in 2020. Toen ging ik naar hem toe om te praten over wat Black Lives Matter inhoudt en hoeveel het zou betekenen als hij zijn steun zou uiten. Ik probeerde uit te leggen hoe het voelt en waarom we er voor vechten. Het heeft duidelijk geen verschil gemaakt."

Verstappen weigerde te knielen voor Black Lives Matter, maar was niet de enige. Meerdere coureurs op de grid deden niet mee met dit gebaar. Wel droegen zij een anti-racisme-shirt.