Verstappen maakt bijzondere afspraak met Vettel, statement van Red Bull | GPFans Recap

Lars Leeftink

Donderdag 17 november 2022 21:44 - Laatste update: 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Red Bull met een statement over de rel in Brazilië, een statement waar volgens veel fans 'leugens' in stonden. Verder liet Max Verstappen merken niet blij te zijn met de reacties van veel fans en media na zijn beslissing in São Paulo, liet de Nederlander ook weten dat hij een helmwissel met Sebastian Vettel gaat doen na de race in Abu Dhabi en hadden Daniel Ricciardo en Verstappen lol tijdens de persconferentie. Dit is de GPFans Recap van 17 november.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo en Verstappen dollen op persconferentie: "Jij gaat toch niet stoppen?"

Max Verstappen en Daniel Ricciardo werden tijdens de persconferentie in Abu Dhabi naast elkaar gezet. En zoals al wel vaker gebeurde in het verleden, leidde dat tot een aantal vermakelijke taferelen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen reageert op "walgelijke uitlatingen" in de media: "Dit is onacceptabel"

Max Verstappen heeft gereageerd op alles wat er over hem is gezegd en geschreven sinds de Grand Prix van Brazilië. De wereldkampioen noemt het walgelijk dat onder andere zijn familie verbaal werd aangevallen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen krijgt helm van Vettel na laatste F1-race: 'Dromen van zo'n carrière'

Max Verstappen is alleen maar lovend over de persoon en de coureur Sebastian Vettel, die komend weekend zijn laatste race van zijn carrière gaat rijden. Verstappen moet bij het noemen van zijn naam vooral aan een specifiek moment denken en heeft een mooie afspraak gemaakt met Vettel na de race. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull komt met verklaring over teamorders in Brazilië: "Als team een fout gemaakt"

Nadat de discussie over de teamorders in São Paulo was losgebarsten heeft Red Bull Racing gereageerd op het debacle. De Oostenrijkers benadrukken dat Max Verstappen een teamspeler is en blijft en dat de beledigingen aan het adres van de wereldkampioen en Sergio Pérez onaanvaardbaar zijn, zo laat het team middels een verklaring weten. Meer lezen? Klik hier!

Internet reageert op statement Red Bull: "Zijn ze vergeten dat er beelden zijn?"

Red Bull kwam vrijdag met een statement naar buiten over het negeren van de teamorders door Max Verstappen in Brazilië. Volgens Red Bull kwamen deze instructies pas tijdens de laatste bocht en had Verstappen geen tijd meer om te reageren. Dit is bij veel fans op het internet in het verkeerde keelgat geschoten. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing verschijnt in Abu Dhabi met een NFT op de auto

De Grand Prix van Abu Dhabi vormt aankomende zondag de laatste ronde van het Formule 1-seizoen van 2022. Traditiegetrouw komen meerdere renstallen daarom met een ietwat aangepaste livery op de proppen. Zo zal Red Bull Racing het eerste team ooit zijn dat een NFT op de auto heeft staan. Meer lezen? Klik hier!