Donderdag 17 november 2022 16:53 - Laatste update: 16:57

Red Bull kwam vrijdag met een statement naar buiten over het negeren van de teamorders door Max Verstappen in Brazilië. Volgens Red Bull kwamen deze instructies pas tijdens de laatste bocht en had Verstappen geen tijd meer om te reageren. Dit is bij veel fans op het internet in het verkeerde keelgat geschoten.

Sergio Pérez had een veel snellere Verstappen tijdens de slotfase van de race langs zich gelaten, zodat de Nederlander P5 en P4 van Fernando Alonso en Charles Leclerc kon aanvallen. Toen hij hierin niet bleek te slagen, hadden Red Bull en Pérez verwacht dat Verstappen de positie terug zou geven en de Mexicaan zo twee punten extra zou scoren. Vanwege een eerder incident besloot Verstappen echter gewoon op P6 te blijven rijden. Dit zorgde na afloop voor veel gedoe, boze gezichten richting Verstappen en brandjes die door Red Bull geblust moesten worden. Donderdag was daar een statement van Red Bull waarin het de schuld op zich nam en concludeerde dat miscommunicatie de oorzaak was.

Red Bull

In het statement stond het volgende. "Als team hebben we in Brazilië enkele fouten gemaakt. We hadden de situatie die zich in de laatste ronde ontvouwde niet voorzien en we hadden voor de race geen strategie voor een dergelijk scenario afgesproken. Helaas werd Max pas in de laatste bocht geïnformeerd over het verzoek om de positie op te geven zonder dat alle benodigde informatie was doorgegeven. Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een compromitterende situatie met weinig tijd om te reageren, wat niet onze bedoeling was." Fans trappen hier niet in.

Reacties

Volgens veel fans was het voor Verstappen al ruim voor de laatste bocht via de boardradio duidelijk gemaakt dat hij Pérez er weer langs moest laten als hij Alonso en Leclerc niet in kon halen voor P4 en P5. De fans wijzen naar de boardradio van Verstappen en Red Bull die overal gewoon te vinden en te beluisteren is. Het woordje 'liegen' komt vaak langs.

Yeah this is BS.Trying to twist the narrative to make max look good.

Max’s family Jos in particular trying to desperately control Max’s image to what is not reality. Redbull/Jos making sure sky aren’t out of line, talking to @wbuxtonofficial making sure their narrative is spread — MaskReady (@MaskReady) November 17, 2022

If the team doesn’t give us the reasoning, how do they expect us to reasonably accept he’s a team player and stop calling him petty for an act that we all saw live as a childish and selfish act? — Hrishi(parady)((parody)) (@HrishiBha) November 17, 2022

But we heard a radio message to Max telling him to give back the place if he wasn’t ahead by turn 12, and then 2-3 subsequent messages making the request.



Max himself also said in interviews the team had talked about it beforehand. The stories just don’t add up. — Craig Ferguson (@Fergie_1984) November 17, 2022

Did RB forget that we have all seen the onboards. But of course RB lies. It was not on the last corner when he was told. His engineer repeated it 3 times before then. Nice try RB. 🤣🤣 — WhatoF1t (@WhatoF1t) November 17, 2022

Little Time to react?

He just needs to brake and let Checo through. It’s not like he needs to make a difficult strategic decision.

Simply helping the team and his teammate.

I really hope that Charles outscores Checo just enough to be 2nd in the championship. — Max Rothe (@mAxx3011) November 17, 2022

He was told way before that if he didn’t pass Alonso on turn 12 to give the position back 🤔 — Ellisse 💚 (@Cassio_221) November 17, 2022

Not agreed on strategy beforehand? His radio message states that is a lie.

MV: "I told you last summer, the guys don't ask that again to me".

Also Checo asked on Saturday for a switch to help with points, so this strategy was aware earlier. — eye_ess (@eyeess3) November 17, 2022

Why would they lie ? When it was clearly broadcast during the race the team radio before the last lap, i think it was around 10laps before, when Max passed Perez, where they discuss the situation. — Amarie SORIN (@AmarieSorin) November 17, 2022

"Regretfully, Max was only informed at the final corner of the request to give up position without all the necessary information being relayed"



Did they forget that the footage exists? — Austin Reece (@au_stin_reece) November 17, 2022