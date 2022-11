Redactie

Donderdag 17 november 2022 13:58

Max Verstappen en Daniel Ricciardo werden tijdens de persconferentie in Abu Dhabi naast elkaar gezet. En zoals al wel vaker gebeurde in het verleden, leidde dat tot een aantal vermakelijke taferelen.

Ricciardo is één van de coureurs die we volgend seizoen niet terug zullen zien op de grid. De Australiër moet bij het team van McLaren plaatsmaken voor zijn jongere landgenoot, Oscar Piastri. Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi laat de man uit Perth echter doorschemeren dat hij mogelijk niet volledig uit beeld verdwijnt. "Er is nog geen concreet nieuws, maar hopelijk zullen jullie mijn goede looks volgend jaar in een bepaalde mate blijven zien", vertelt hij onder andere. Naar verluidt is hij onder andere met Red Bull Racing in gesprek over de rol van reservecoureur.

Persconferentie Abu Dhabi

Een andere grote naam die de sport verlaat is Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen zet na het raceweekend in Abu Dhabi een punt achter zijn lange en indrukwekkende carrière. Ricciardo - die bij Red Bull een seizoen naast de Duitser reed - krijgt op de persconferentie de vraag welk nalatenschap zijn "voormalig teammaat" achter laat, maar dan ontstaat er wat verwarring: "Toen je voormalig teammaat zei dacht ik dat Max ermee gaat stoppen", klinkt het lachend. "Jij stopt nog niet, toch?" Verstappen reageert met een knipoog: "Nóg niet", aldus de Nederlander. "Nog één seizoen?" vraagt Ricciardo, waarna de wereldkampioen lachend "Ja" zegt.