Remy Ramjiawan

Donderdag 17 november 2022 12:27 - Laatste update: 12:32

Nadat de discussie over de teamorders in São Paulo was losgebarsten heeft Red Bull Racing gereageerd op het debacle. De Oostenrijkers benadrukken dat Max Verstappen een teamspeler is en blijft en dat de beledigingen aan het adres van de wereldkampioen en Sergio Pérez onaanvaardbaar zijn, zo laat het team middels een verklaring weten.

Verstappen kreeg in Brazilië de opdracht van zijn renstal om teamgenoot Pérez er voorbij te laten. De Mexicaan is nog met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plek van het kampioenschap. Daarin kon de Limburger zijn teamgenoot de helpende hand bieden, maar dit weigerde hij. Over de boordradio gaf hij aan dat hij hiervoor zijn redenen had, maar voor de buitenwereld was het onbegrijpelijk. Ook Pérez was allerminst gecharmeerd van de actie, maar inmiddels hebben de partijen het achter zich gelaten.

Niet van tevoren besproken

Red Bull wijst naar het gebrek aan informatie die het team aan de Nederlander gaf, waardoor er een discussie ontstond. "Als team hebben we in Brazilië enkele fouten gemaakt. We hadden de situatie die zich in de laatste ronde ontvouwde niet voorzien en we hadden voor de race geen strategie voor een dergelijk scenario afgesproken. Helaas werd Max pas in de laatste bocht geïnformeerd over het verzoek om de positie op te geven zonder dat alle benodigde informatie was doorgegeven. Dit bracht Max, die altijd een open en eerlijke teamspeler is geweest, in een compromitterende situatie met weinig tijd om te reageren, wat niet onze bedoeling was", zo legt het team uit.

Geen verdere commentaar

Uiteindelijk is het incident met alle partijen besproken en is er wederzijds begrip. "Na de race sprak Max open en eerlijk, waardoor beide coureurs de kans kregen om eventuele problemen of zorgen op te lossen. Het team accepteert de redenering van Max, het gesprek was een persoonlijke zaak die privé blijft tussen het team en er wordt geen verder commentaar gegeven", aldus Red Bull.

Beledigingen

Toch wil het team ook benadrukken dat het afstand neemt van alle beledigingen aan het adres van de coureurs: "De gebeurtenissen die volgden zijn vanuit het oogpunt van sociale media volledig onaanvaardbaar. Het beledigende online gedrag tegenover Max, Checo, het team en hun respectieve families is schokkend en bedroevend en is helaas iets dat we als sport met een deprimerende regelmaat moeten aanpakken."