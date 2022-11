Jan Bolscher

Donderdag 17 november 2022 13:20 - Laatste update: 13:20

Max Verstappen heeft gereageerd op alles wat er over hem is gezegd en geschreven sinds de Grand Prix van Brazilië. De wereldkampioen noemt het walgelijk dat onder andere zijn familie verbaal werd aangevallen.

Voor de kijkers thuis was het een ietwat opmerkelijke gewaarwording: Red Bull Racing vroeg Verstappen in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix om teammaat Sergio Pérez voorbij te laten met het oog op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar de Nederlander weigerde. "Je weet mijn redenen en daar sta ik achter", klonk het onder andere. Al snel schemerde door dat het een verrekening zou zijn voor iets wat eerder in het jaar was gebeurd, maar de actie van Verstappen leidde tot een stortvloed aan reacties vanuit zowel fans, maar ook de media. Onbegrijpelijk, aldus de 26-jarige coureur: "Want ze kennen de feiten niet."

Artikel gaat verder onder video

Alles uitgepraat

Op de persconferentie in Abu Dhabi wordt Verstappen gevraagd waarom hij zoveel waarde hechtte aan die zesde plaats: "Het ging niet om de positie. Eerste, tweede zesde, tiende, dat maakt niet uit. Het ging over iets wat eerder is gebeurd. Dat heb ik in Mexico al uitgelegd en het team was het daarmee eens. We gingen naar Brazilië en ik dacht dat we gewoon gingen racen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Er was wat miscommunicatie. Op zaterdag en zondag is er [over het eventueel wisselen van posities, red.] niets gezegd. Ik hoorde het pas over de radio in de laatste ronde. Ik denk dat ze mijn reactie hadden moeten zien aankomen na vorige week. Na de race hebben we alles besproken en opgelost. Achteraf hadden we dat gesprek eerder moeten voeren."

Onacceptabele uitlatingen in de media

De tweevoudig wereldkampioen gaat vervolgens in op alles wat er sinds afgelopen zondag gezegd en geschreven is: "Ik ben nooit een slechte teammaat geweest. Ik ben naar al mijn teammaten altijd erg behulpzaam geweest. Dat weet het team. Ik zet altijd het team voorop, wat het gaat om de teamprestatie. We moeten leren beter te communiceren in de toekomst. Na de race zag ik er slecht uit in de media. Om mij zo neer te zetten is vrij belachelijk. Ze weten niet hoe ik werk binnen het team en wat het team aan mij waardeert. Wat ik gelezen heb is walgelijk. Ze vielen mijn familie aan. De berichten die mijn moeder, zus, vader en vriendin hebben gekregen zijn onacceptabel. Dat moet absoluut stoppen. Als je een probleem met mij hebt is dat prima, maar van mijn familie blijf je af. Het is onacceptabel gedrag van ontzettend veel mensen. Ook in deze paddock. Veel mensen... Wat ze hebben geschreven, het is belachelijk."