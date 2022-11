Verstappen verliest veertig duizend Instagram-volgers, Perez laat incident achter zich | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 november 2022 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De nasleep van de veelbewogen Grand Prix van São Paulo is nog altijd gaande en ook van binnen Red Bull zijn er de nodige reacties gekomen na het veelbesproken moment tussen Sergio Perez en Max Verstappen, zo hoorden we onder meer hoe de Mexicaan de hele soap achter zich probeert te laten en zou ook Verstappen's moeder, Sophie Kumpen, zich niet populair hebben gemaakt na een vermeende opmerking op Instagram.

Pérez spreekt zich uit over ruzie met Verstappen: "Het ligt achter ons"

Sergio Pérez heeft voor het eerst sinds de interviews van zondag na afloop van de race, toen hij een aanvaring had met Max Verstappen in São Paulo, van zich laten horen. Op social media blikt de Mexicaan terug op het moment dat de Nederlander, die toen op P6 reed, besloot teamorders van Red Bull te negeren en Pérez er niet langs te laten. Dit zorgde voor veel frustratie bij de Mexicaan, die zevende werd en daardoor op evenveel punten staat als concurrent Charles Leclerc.

'Moeder Verstappen onder vuur na vermeende Instagram-opmerking over 'vreemdgaande' Pérez'

Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, ligt op social media onder vuur na een vermeende opmerking over Sergio Pérez, die ze zou hebben beschuldigd van vreemdgaan. De reactie werd naar verluidt al snel verwijderd, maar het internet vergeet niets, zo blijkt nu. Diverse websites maken melding van de opmerking van Kumpen.

Verstappen verliest 40 duizend volgers na raceweekend in Brazilië

De kritiek op Max Verstappen na het incident met Lewis Hamilton en de aanvaring met Sergio Pérez in Brazilië was niet mals, en dit is ook terug te zien op social media. De Nederlander, die na Hamilton de meeste volgers heeft op Instagram, is maandag meer dan 40.000 volgers kwijtgeraakt.

Horner kan straf Verstappen niet begrijpen: "Max verdiende meer ruimte"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gewaarschuwd dat Max Verstappen een "geheugen als een olifant" heeft na de botsing van de Nederlander met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van São Paulo. De Brit kan niet begrijpen waarom Verstappen daar vijf seconden straf voor kreeg.

Ferrari spreekt gerucht van vervanging Binotto door Vasseur tegen

Het team van Ferrari heeft gereageerd op de geruchten over het vertrek van teambaas Mattia Binotto. Het team stelt dat er niets klopt van het bericht dat Frédéric Vasseur vanaf volgend jaar aan het roer bij de Scuderia zal staan. De positie van Binotto zou al een tijdje onder druk staan en volgens La Gazzetta dello Sport had Ferrari de knoop doorgehakt om Vasseur naar voren te schuiven als nieuwe teambaas, vanaf 2023.