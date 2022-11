Lars Leeftink

Dinsdag 15 november 2022 10:48

De kritiek op Max Verstappen na het incident met Lewis Hamilton en de aanvaring met Sergio Pérez in Brazilië was niet mals, en dit is ook terug te zien op social media. De Nederlander, die na Hamilton de meeste volgers heeft op Instagram, is maandag meer dan 40.000 volgers kwijtgeraakt.

Het is een trendbreuk in de cijfers van de tweevoudig wereldkampioen, die daarvoor eigenlijk alleen maar populairder werd en steeds elke dag zo'n tweeduizend volgers erbij kreeg. Het gedoe rondom de slotfase van de race in São Paulo heeft niet veel indruk gemaakt op de fans van Verstappen. Het aantal (40.000 volgens op een totaal aantal van 9,5 miljoen volgers) is niet per se schokkerend (0.42%) veel, maar het is duidelijk dat de actie van de Nederlander op weinig steun kan rekenen van een gedeelte van zijn fans.

Incident

De Nederlander reed op P6 tijdens de slotfase van de race in São Paulo en besloot de plek die Pérez eerder in de race aan hem gegeven had, niet terug te geven nadat bleek dat hij Charles Leclerc en Fernando Alonso niet in kon halen voor P4 en P5. Pérez was daar niet al te blij mee, maar heeft al laten weten dat er gesprekken zijn geweest en ze als team verder gaan. Ook Verstappen gaf al aan dat hij Pérez zal helpen in Abu Dhabi mocht dit nodig zijn om de tweede plek van de Mexicaan in het wereldkampioenschap veilig te stellen.

Hamilton

Ook de touché met Hamilton tijdens de openingsfase van de race, waar Verstappen vijf seconden straf voor kreeg, viel niet goed bij veel F1-fans. Hamilton is er meer dan 70.000 volgens op vooruitgegaan sinds de race in Brazilië, en de dinsdag is nog lang niet voorbij. Het is ook voor hem meer dan normaal het geval is, zeker op consistente basis.

Volgens de statistieken van @SocialTrackerIO is Verstappen sinds de race in Brazilië meer dan 40.000 volgens kwijtgeraakt op Instagram. Hamilton is er sindsdien iets meer dan 70.000 volgens op vooruitgegaan #Hamilton #Verstappen #F1 #Formule1 #BrazilGP pic.twitter.com/YEQ1wAQwad — GPFans NL (@GPFansNL) November 15, 2022