Lars Leeftink

Dinsdag 15 november 2022 13:51

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gewaarschuwd dat Max Verstappen een "geheugen als een olifant" heeft na de botsing van de Nederlander met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van São Paulo. De Brit kan niet begrijpen waarom Verstappen daar vijf seconden straf voor kreeg.

De twee rivalen kwamen met elkaar in botsing in bocht twee tijdens ronde zeven van de race, nadat Verstappen een aanval op P2 had geplaatst via de buitenbocht. Het was een veelbewogen race voor de tweevoudig wereldkampioen, die daarna ook nog controversie veroorzaakte door teamorders te negeren door voor Sergio Perez te finishen, waarbij hij voor de rest van de wereld een nog onbekende reden aanvoerde voor zijn weigering.

Verstappen

Gevraagd of het vermogen om wrok te koesteren zou kunnen leiden tot een toekomstige escalatie, antwoordde de teambaas: "Hij heeft een geheugen als een olifant." Verstappen werd met vijf seconden bestraft voor zijn aandeel in het incident. Horner kan niet zo goed begrijpen waarom: "Dat vond ik een beetje hard, om eerlijk te zijn. Ik dacht dat hij wat meer ruimte had verdiend dan hem werd gegeven. Dat Lewis hem wat meer ruimte had kunnen geven om mee te werken, simpelweg omdat hij [Verstappen] voor hem zat bij de bocht. Het is jammer. Ik denk dat dit het enige incident is dat Max dit jaar heeft gehad. Helaas kreeg Max de schuld en vijf seconden straf, wat zijn race alleen maar meer pijn deed. Het was erg frustrerend om die straf op te pakken."

Horner ontwijkt 'grote vraag'

Verstappen gaf na de race snel de schuld aan Hamilton, omdat hij van mening was dat de Brit niet genoeg ruimte liet. Gevraagd of hij geloofde dat Hamilton de omstreden titelstrijd van een jaar geleden nog niet kan loslaten, zei Horner: "Dat is de grote vraag. Meer voor Lewis dan voor mij. Dit was het enige contact dat Verstappen en Hamilton op de baan dit jaar hebben gehad. Zoals ik al zei, vond ik dat Max wat meer ruimte had verdiend dan hij kreeg. We waren verrast door de straf omdat we op zijn best dachten dat het een race-incident was."