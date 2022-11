Redactie

Dinsdag 15 november 2022 10:02 - Laatste update: 12:08

Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, ligt op social media onder vuur na een vermeende opmerking over Sergio Pérez, die ze zou hebben beschuldigd van vreemdgaan. De reactie werd naar verluidt al snel verwijderd, maar het internet vergeet niets, zo blijkt nu. Diverse websites maken melding van de opmerking van Kumpen.

Kumpen is onder vuur komen te liggen nadat ze in de bres leek te springen voor haar zoon, die afgelopen zondag mikpunt van spot werd toen hij weigerde gehoor te geven aan een teamorder voor Pérez. Verstappen was geenzins van plan zijn positie op te geven aan de Mexicaan en liet dat over de boordradio ook duidelijk weten. Het resulteerde in een intern conflict bij Red Bull Racing, maar ook buiten de paddock werd het incident uitvoerig besproken, evenals op social media. Verstappen ontving veel kritiek en mogelijke voelde Kumpen zich genoodzaakt van zich af te bijten, in een poging haar zoon te beschermen. Ze plaatste echter een reactie - zo blijkt uit meerdere screenshots - die niet erg chique was tegenover Pérez en zijn familie.

Artikel gaat verder onder video

Kumpen beschuldigt Pérez van "bedriegen van zijn vrouw"

In - ogenschijnlijk een reactie op een post van ene doctor_ben_jammin - schreef Kumpen volgens het veelbesproken screenshot het volgende, verwijzend naar Pérez: "En dan in de avond bedriegt hij zijn vrouw." De moeder van Verstappen doelt hiermee op het raceweekend in Monaco, hoogstwaarschijnlijk de reden waarom haar zoon geen gehoor wilde geven aan de teamorder. Pérez zou opzettelijk zijn gecrasht tijdens de kwalificatie in het prinsdom, won vervolgens de race en werd 's avonds op de gevoelige plaat vastgelegd toen hij wel heel intiem was met een andere vrouw. Hoewel er absoluut geen bewijs is van daadwerkelijk vreemdgaan, heeft Pérez destijds wel zijn excuses aangeboden. "Ik heb de video's gezien die rondgaan over mij en ik neem er de verantwoordelijkheid voor", zo zei hij op Instagram.

Reactie verwijderd, kwaad al geschied

Hoewel Kumpen haar reactie volgens de berichten al snel weer verwijderde, is het kwaad al geschied. De opmerking werd middels screenshots ruimschoots gedeeld op social media en ook diverse websites gingen er mee aan de haal, waaronder FirstSportz en SportRush. De opmerking over het bedriegen van zijn vrouw door Pérez, is Kumpen op veel kritiek komen te staan. Op onder meer Twitter haalt men flink uit naar de 47-jarige Belgische. Of de opmerking daadwerkelijk door haar werd geplaatst, kan niet meer geverifieerd worden.