FIA-president wil toetsenbordhelden aanpakken, Hamilton 'verklikker' genoemd | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 november 2022 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Terwijl we langzaam maar zeker toeleven naar de Grand Prix van São Paulo van komend weekend, alweer de 21e race van dit seizoen, viel er natuurlijk genoeg te beleven in de headlines. Zo werd bijvoorbeeld Lewis Hamilton tot ereburger benoemd in het land waar we het komende weekend gaan racen en kwam FIA-president Mohammed Ben Sulayem met een vlammend betoog tegen online mishandeling, misbruik en bedreigingen.

'Achtvoudig' wereldkampioen Hamilton ontvangt ereburger-status: Groot feest tot gevolg

Eerder dit jaar werd bekend dat Lewis Hamilton zich ereburger van Brazilië mocht noemen. Die onderscheiding heeft de Mercedes-coureur vandaag in ontvangst genomen. Hamilton werd zelf ook aangeduid als achtvoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

Moet Gasly in Brazilië bewust op zoek gaan naar een raceban voor Abu Dhabi?

Pierre Gasly moet de komende zeven maanden vrezen voor een raceban. De Fransman heeft momenteel tien strafpunten op zijn naam, waarvan de eersten pas in mei verlopen. Bij twaalf volgt een schorsing voor één raceweekend. En met zijn aanstaande overstap naar Alpine rijst dan toch de vraag of de AlphaTauri-coureur in Brazilië niet beter bewust op zoek kan gaan naar die laatste twee strafpunten. Meer lezen? Klik hier!

FIA-president spreekt zich uit tegen online misbruik: "Totaal onacceptabel"

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, heeft zich uitgesproken tegen online mishandeling, misbruik en bedreigingen waar coureurs, teams en andere werknemers van de sport steeds meer mee te maken krijgen. Aanleiding voor de uitspraken van de FIA-president zijn de opmerkingen van Max Verstapen en Lewis Hamilton in Mexico en de doodsbedreigingen aan het adres van een steward. Meer lezen? Klik hier!

Stuck wijst indirect naar "verklikker" Hamilton in duel met Verstappen: 'Geef gewoon gas'

Lewis Hamilton heeft meermaals geprobeerd Max Verstappen 'erbij te naaien' tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten door de wedstrijdleiding er via de boordradio op te attenderen dat de baanlimieten werden overschreden door de Red Bull-coureur. Dit zegt oud-coureur Hans-Joachim Stuck, die zonder namen te noemen duidelijk doelt op Hamilton. Meer lezen? Klik hier!

Fittipaldi sluit zich aan Alonso: 'Veel competitiever dan toen Lewis zijn titels won'

Fernando Alonso gooide recent nog maar eens wat olie op het vuur in zijn toch al niet zo geweldige relatie met Lewis Hamilton door te stellen dat zijn titels minder waard zijn dan die van Max Verstappen. Hoewel niet iedereen het eens was met de Spanjaard, sluit de iconische Emerson Fittipaldi zich wél aan bij de controversiële opmerkingen. Meer lezen? Klik hier!