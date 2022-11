Jan Bolscher

Pierre Gasly moet de komende zeven maanden vrezen voor een raceban. De Fransman heeft momenteel tien strafpunten op zijn naam, waarvan de eersten pas in mei verlopen. Bij twaalf volgt een schorsing voor één raceweekend. En met zijn aanstaande overstap naar Alpine rijst dan toch de vraag of de AlphaTauri-coureur in Brazilië niet beter bewust op zoek kan gaan naar die laatste twee strafpunten.

Het strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. Een licht vergrijp - te vaak wijd gaan bijvoorbeeld - kost een coureur doorgaans één strafpunt. Een wat grovere overtreding, zoals bijvoorbeeld het negeren van gele vlaggen of het veroorzaken van een crash, levert vaak twee of meer strafpunten op.

Op het randje van een schorsing

Gasly heeft de afgelopen paar races behoorlijk wat strafpunten bij elkaar gereden, waardoor zijn totaal nu op tien staat. Zo kreeg hij in Japan twee strafpunten voor het te hard rijden onder een rode vlag, in de Verenigde Staten twee strafpunten voor het te ver terugvallen achter een safety car en in Mexico één strafpunt voor het van de baan dwingen van Lance Stroll. De ellende voor de 26-jarige coureur is echter vooral dat zijn eerste strafpunten pas weer verlopen op 22 mei 2023, wat betekent dat hij de laatste twee races van dit jaar en de eerste zeven races van volgend jaar, maximaal één strafpunt mag verzamelen. Niet onmogelijk, maar een foutje is zo gemaakt.

Overzicht strafpunten Pierre Gasly

Waar Punten Vervaldatum Reden GP Spanje 2022 Twee 22 mei 2023 Veroorzaken crash met Lance Stroll. GP Oostenrijk 2022 Twee 10 juli 2023 Veroorzaken van een crash. GP Oostenrijk 2022 Eén 10 juli 2023 Overschrijden van de baanlimieten. GP Japan 2022 Twee 9 oktober 2023 Te hard rijden tijdens rode vlag. GP Verenigde Staten 2022 Twee 23 oktober 2023 Te ver terugvallen achter de safety car GP Mexico 2022 Eén 30 oktober 2023 Stroll van de baan dwingen

In gesprek met de stewards

Het is ook Gasly zelf niet in de koude kleren gaan zitten, en daarom wil hij aankomend weekend in Brazilië in gesprek met de stewards: "Ik ben een coureur, en als ik een gat zie, dan ga ik voor dat gat", vertelde hij na de race in Mexico. "Als je daar niet blij mee bent, zeg me dan dat ik de positie terug moet geven, dan zal ik het opnieuw proberen. Ik kreeg echter niets te horen, dus dat is jammer", doelt hij op het moment met Stroll. "Uiteindelijk doe ik mijn best in de auto en het laatste wat ik wil is stomme strafpunten verzamelen en daardoor racetijd verliezen. Blijkbaar zijn ze op dit moment niet blij met wat ik doe, dus ik zal een discussie gaan voeren om te begrijpen wat ik precies moet veranderen."

Bewust foutje?

Het huidige strafpuntensysteem werd in 2014 geïntroduceerd in de Formule 1, en sindsdien heeft nog nooit een coureur twaalf punten binnen twaalf maanden verzameld. Gasly maakt na dit jaar de overstap naar Alpine, wat betekent dat hij de eerste zeven maanden bij zijn nieuwe werkgever op scherp zal staan. Hierdoor rijst toch de vraag of hij niet beter in Brazilië tegen twee strafpunten aan kan lopen, zodat hij Abu Dhabi aan zich voorbij moet laten gaan. Op die manier kan hij met een schone lei aan het nieuwe seizoen beginnen, en is een haast onvermijdelijke schorsing uit de weg. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer sprak al met een knipoog over een "tactische fout" van de Fransman op Interlagos aankomend weekend, al was dat vooral gekscherend bedoeld.

Lastige kwestie

Toch is het helemaal niet zo'n gek idee. Gasly gaat natuurlijk niet bewust een crash veroorzaken. Naast de veiligheid van zijn collega's, zullen de stewards daar ongetwijfeld niet over te spreken zijn. Maar het te vaak afsnijden van een bepaalde bocht of het iets te ver terugvallen achter een safety car, kan weinig kwaad. Het is het overwegen waard, al weet je natuurlijk nooit hoe de wedstrijdleiding hier op zou reageren. Anderzijds zijn de regels de regels, dus ook als de wedstrijdleiding de poging van de Fransman doorziet, zouden er strafpunten moeten volgen. Maar dan is er ook nog het team van AlphaTauri. Met nog twee races te gaan staat de renstal op de negende plaats, maar wiskundig gezien is P6 nog haalbaar. Daar zullen ze dus geen fan van het idee zijn.

Stand constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing: 696 punten

2. Ferrari: 487 punten

3. Mercedes: 447 punten

4. Alpine: 153 punten

5. McLaren: 146 punten

6. Alfa Romeo: 53 punten

7. Aston Martin: 49 punten

8. Haas: 36 punten

9. AlphaTauri: 35 punten

10. Williams: 8 punten