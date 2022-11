Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft meermaals geprobeerd Max Verstappen 'erbij te naaien' tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten door de wedstrijdleiding er via de boordradio op te attenderen dat de baanlimieten werden overschreden door de Red Bull-coureur. Dit zegt oud-coureur Hans-Joachim Stuck, die zonder namen te noemen duidelijk doelt op Hamilton.

Tijdens de race in Austin vorige maand overschreed Verstappen meermaals de baanlimieten. Hamilton zat op die momenten achter zijn rivaal en liet via de boordradio meerdere keren weten dat Verstappen niet binnen lijntjes kleurde. De Mercedes-kopman leek er met zijn boordradio-berichten indirect bij de FIA op aan te dringen om in te grijpen. Vier overtredingen resulteren immers in een tijdstraf. Het bleef voor Verstappen echter beperkt tot een waarschuwing. Diezelfde waarschuwing kreeg Hamilton overigens ook. Stuck keurt het "verklikken" ten zeerste af en vindt dat coureurs zich gewoon op zichzelf moeten concentreren.

Overtredingen meermaals benoemen is "verraad"

Bij het Oostenrijkse ServusTV zegt Stuck dat het melden van baanlimiet-overtredingen over de boordradio puur een vorm is van het 'verraden' van andere coureurs bij de wedstrijdleiding. Zonder Hamilton bij naam te noemen, doelt hij duidelijk op de situatie in Austin. "Ik ben het niet eens met wat ze doen met betrekking tot de baanlimieten. Ik zal geen namen noemen, maar ik zou niet over de radio gaan zeggen dat die of die coureur de baanlimieten heeft overschreden. Dat is puur verraden (van een coureur, red.)", zo zegt de 71-jarige Duitser.

Gasgeven in plaats van mopperen over overtredingen

Volgens Stuck moeten de coureurs zich op hun eigen prestaties richten, in plaats van druk te zijn met het aannaaien van een straf bij een andere coureur. "Ze moeten in plaats daarvan (het verklikken, red.) gewoon gasgeven. Dat is mijn mening. De coureurs hoeven echt niet een kop koffie te drinken samen na de wedstrijden, maar dat heet racen! En soms moet je een race gewoon een race laten zijn", aldus Stuck.

