Jeen Grievink

Dinsdag 8 november 2022 10:50

De Grand Prix van São Paulo is ieder jaar weer één groot feest, maar aankomend weekend zal de sfeer bedrukt zijn. Door de enorme protesten in het land, dreigt de race op Interlagos bij de lokale bevolking wat ondergesneeuwd te raken. Sterker nog: her en de wordt nog gevreesd voor een militaire coup.

Wat is er precies aan de hand in Brazilië? Jair Bolsonaro, de huidige president, heeft de verkiezingen op een - in de ogen van een deel van de bevolking - uiterst twijfelachtige manier verloren van Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg: Lula. Laatstgenoemde ontving volgens de officiële berichten amper 2 procent meer stemmen dan Bolsonaro. Maar daar gelooft de bevolking niets van. Volgens hen heeft de overgrote meerderheid op Bolsonaro gestemd, maar is er gesjoemeld met de stembiljetten. Lula heeft de schijn - ook mede vanwege zijn veroordeling voor corruptie - flink tegen in het land. Honderdduizenden mensen zijn dan ook de straat opgegaan om te protesteren tegen de 'gestolen' verkiezingen. In hoeverre gaat deze chaos merkbaar zijn tijdens het Grand Prix-weekend?

Lula wint verkiezingen, overgrote deel bevolking accepteert uitslag niet

Lula werd in 2018 veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel voor corruptie en witwassen en kon daardoor niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van dat jaar. Dit jaar kon de 77-jarige Braziliaan wél deelnemen, omdat een opperrechter zijn veroordeling nietig verklaarde. Lula won de verkiezingen, tot grote verbazing van de bevolking. Op social media zijn tal van beelden te zien, waaruit blijkt dat Braziliaanse burgers zich absoluut niet kunnen vinden in de uitslag. Eén van de foto's die veel rondgaat, is die van de menigte die Bolsonaro op de been wist te krijgen tijdens zijn campagne in vergelijking met de kleine groep die Lula teweeg bracht. Deze foto is het symbool geworden voor de 'gestolen' verkiezingen.

Enorme protesten en vrees voor militaire staatsgreep

Dit alles heeft er voor gezorgd dat er een enorme onrust is ontstaan in het Zuid-Amerikaanse land. Honderdduizenden - zo niet miljoenen - mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Dit gaat zelfs zo ver dat wegen geblokkeerd worden, mede door de vrachtwagenchauffeurs. Zo waren de vliegvelden niet of slecht bereikbaar en werden er zelfs vluchten geschrapt. Het transport van de Formule 1 leek hiermee te worden bemoeilijkt, maar de sport verzekerde dat de situatie onder controle was. Nu klinken er echter geruchten over een militaire coup in Brazilië, en dat zou opnieuw een bom onder het raceweekend kunnen leggen.

Bolsonaro geniet steun vanuit het leger

Bolsonaro heeft als ex-legerkapitein een enorme aanhang binnen het leger. Ook heeft hij duizenden mensen met een militaire achtergrond op overheidsposten geplaatst. Het Braziliaanse leger lijkt pal achter de huidig president te staan en de bevolking hoopt dat zij hun invloed gebruiken om een coup te plegen. Bolsonaro zelf heeft opgeroepen om de rust te bewaken. Hij juicht de hevige protesten toe, maar wil niet dat het land wordt ontwricht. De Braziliaanse bevolking weigert echter te accepteren dat Lula hun land gaat leiden en daarom staat men nu op de rand van een militaire staatsgreep.

Wordt de Grand Prix gebruikt voor meer internationale aandacht?

Of dit alles invloed gaat hebben op het raceweekend, zal moeten blijken. Mogelijk zal de Grand Prix op Interlagos gewoon doorgang vinden, maar de sfeer - met name buiten het circuit - zal alles behalve feestelijk zijn. Brazilië staat op ontploffen en het is de vraag of de Formule 1 deze spanningen buiten haar bubbel weet te houden. Een enorm protest bij het circuit van Interlagos kan de Brazilaanse bevolking immers helpen om meer aandacht voor hun situatie te krijgen in de internationale media.

São Paulo kent louter Bolsonaro-aanhangers

De inwoners van São Paulo, de miljoenenstad waar de Formule 1 dit weekend actief is, zijn een fervent aanhanger van Bolsonaro. Hoewel de huidig president de verkiezingen verloor van Lula, zagen zij wel hoe zijn bondgenoot Tarcisio de Freitas gekozen werd tot gouverneur van São Paulo. Of hij en zijn inwoners actie gaan voeren bij het Autódromo José Carlos Pace, is niet bekend. De komende dagen moeten überhaupt gaan uitwijzen in hoeverre de Formule 1 last gaat krijgen van de politieke onrust binnen Brazilië.

