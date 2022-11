'Achtvoudig' wereldkampioen Hamilton ontvangt ereburger-status: Groot feest tot gevolg

Jorn Schonewille

Dinsdag 8 november 2022 07:30

Eerder dit jaar werd bekend dat Lewis Hamilton zich ereburger van Brazilië mocht noemen. Die onderscheiding heeft de Mercedes-coureur vandaag in ontvangst genomen. Hamilton werd zelf ook aangeduid als achtvoudig wereldkampioen.

De voorzitter van het comité, Arthur Lira, mocht Hamilton vandaag de onderscheiding geven en direct greep zijn moment of fame door de Brit aan te spreken als een achtvoudig wereldkampioen. Lira noemde de race van 2021 in Abu Dhabi een beroving. De woorden van Lira zorgden voor feestvreugde in de zaal. Luid gejuich en een goedlachse Hamilton waren het resultaat van de opmerkelijke uitspraken van Lira. Bekijk beelden van het fragment hieronder.

Hamilton 'beroofd'

Op veel plekken waar Hamilton opduikt spreken mensen nog altijd over de race van Abu Dhabi. Tijdens verschillende grote evenementen spreken verschillende personen met hoge functies van 'berovingen', 'oplichting' en complotten. Hamilton zelf zei vandaag, net als de andere keren, niks over de woorden. De Brit lijkt erom te kunnen lachen en doet dan ook geen afstand van de uitspraken.

Ereburger Hamilton

Hamilton is vanaf vandaag dus officieel ereburger van Brazilië. De Brit heeft een bijzondere band met het land omdat zijn idool Ayrton Senna er geboren is. Hamilton heeft een goede band met de familie van de overleden Formule 1-legende en is immens populair in het land. Tijdens de Grand Prix van Brazilië zal het thuispubliek voor een groot deel de Brit steunen. Gaat het Hamilton lukken om voor 'zijn' publiek zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken?