Fernando Alonso gooide recent nog maar eens wat olie op het vuur in zijn toch al niet zo geweldige relatie met Lewis Hamilton door te stellen dat zijn titels minder waard zijn dan die van Max Verstappen. Hoewel niet iedereen het eens was met de Spanjaard, sluit de iconische Emerson Fittipaldi zich wél aan bij de controversiële opmerkingen.

De Alpine-coureur is zoals bekend een fan van Verstappen en niet zo weg van Hamilton en hij deed recent tegenover De Telegraaf dan ook weer wat opmerkingen die bij die tendens aansloten. "Ik heb ook veel respect voor Lewis. Toch is het anders als je zeven wereldtitels wint, terwijl je alleen met je teamgenoot hebt hoeven vechten. Dan vind ik dat een kampioenschap minder waarde heeft dan wanneer je minder titels hebt, maar wel tegen andere coureurs met gelijkwaardig of zelfs beter materiaal hebt moeten strijden."

Bijval Alonso

Dat viel in eerste instantie niet in goede aarde bij Hamilton die de opmerkingen weglachte en Alonso via Twitter van repliek diende en ook Alonso zelf slikte de opmerkingen even later een soort van in. Niet helemaal nodig, denkt Fittipaldi. De Braziliaan bespreekt met Vegas Insider de opmerking. "Het is natuurlijk lastig om te analyseren, maar het punt dat Fernando maakte, is zeker terecht. Het is nu veel competitiever. Veel meer dan toen Lewis zijn kampioenschappen won tegenover zijn teamgenoot."

Max tegen vele anderen

De tweevoudig wereldkampioen licht zijn bevindingen verder toe: "Nu heb je Max die het op moet nemen tegen een hoop verschillende mensen. Als je daar over nadenkt, heeft Alonso gelijk. Het niveau, het gat tussen de top vijf auto's is dit jaar ontzettend klein. Veel kleiner dan toen Lewis met Nico en Bottas reed. Zij waren superieur aan het veld. Nu ligt het veld ontzettend dicht bij elkaar. Ik vind het nu veel leuker", besluit de legendarische coureur.