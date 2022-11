Lars Leeftink

Dinsdag 8 november 2022 11:56 - Laatste update: 15:44

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, heeft zich uitgesproken tegen online mishandeling, misbruik en bedreigingen waar coureurs, teams en andere werknemers van de sport steeds meer mee te maken krijgen. Aanleiding voor de uitspraken van de FIA-president zijn de opmerkingen van Max Verstapen en Lewis Hamilton in Mexico en de doodsbedreigingen aan het adres van een steward.

In Mexico kreeg Lewis Hamilton boegeroep te verwerken toen hij tweede werd tijdens de Grand Prix in Mexico. Max Verstappen won die race, terwijl Sergio Pérez derde werd. Het is de laatste in een reeks van incidenten waar fans zich op een negatieve en 'giftige' manier uiten richting teams of coureurs. Vooral Hamilton, Verstappen, Red Bull en Mercedes zijn sinds de spannende titelstrijd van 2021 vaak slachtoffer van online misbruik of bedreigingen, en beide coureurs zien het alleen maar erger worden. Hamilton riep in Mexico zelfs op om social media helemaal af te schaffen, terwijl ook Verstappen opriep om wat te doen aan het online misbruik van coureurs, teams en andere medewerkers. Ook Pérez sprak zich erover uit en wil verandering zien. Niet alleen de coureurs zijn hier dus slachtoffer van.

Onacceptabel

In een column voor Autosport.com zegt Ben Sulayem dat het niet alleen bij coureurs of teams gebeurd, maar ook bij andere mensen die onderdeel zijn van de Formule 1: "Onlangs werd één van de vrouwelijke stewards van de FIA, Silvia Bellot, met de dood bedreigd. Het is uiterst betreurenswaardig dat een vrijwilliger als Silvia of een van onze marshals en officials, die hun tijd vrijwillig besteden om ons in staat te stellen te racen, het onderwerp is van haat. Inderdaad: een aantal FIA-medewerkers zijn de afgelopen jaren ook het doelwit geweest van pesterijen en haatberichten. Het is totaal onaanvaardbaar dat onze vrijwilligers, officials en medewerkers aan dit extreme misbruik worden blootgesteld. Er is geen plaats voor in onze sport. Het heeft een verwoestend effect op onze geestelijke gezondheid en die van onze dierbaren."

Aanpakken

Sulayem heeft ook al aangegeven dat er actie wordt ondernomen en dit de komende maanden nog meer gaat gebeuren. "We hebben het proces al in gang gezet met de volgende acties: We zijn een dialoog aangegaan met social media platforms om een rol in deze verandering te spelen en we beginnen samen te werken met regeringen en bestuursorganen van andere sporten om hen samen te brengen en een sterke verbintenissen aan te gaan voor gezamenlijke actie. We laten via de FIA-universiteit ook onderzoek doen naar digitale haat en kwetsende uitspraken richting mensen die actief zijn in de sport. Dit zal een platform bieden voor het delen van kennis, onderwijs en preventie. Daarnaast zijn we een partnerschap aangegaan met Arwen.ai om hun AI-software te gebruiken voor het opsporen en verwijderen van beledigende inhoud op onze eigen kanalen." Maar daar blijft het niet bij. "In de komende maanden zullen we een gezamenlijke campagne lanceren door gebruik te maken van de kracht en het bereik van onze hele federatie, die 244 automobiel- en sportorganisaties telt in 146 landen op vijf continenten. Deze campagne zal voortbouwen op de samenwerking tussen de FIA en de Formule 1 via het Drive It Out-initiatief."