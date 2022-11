Ewan Gale & Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 10:35 - Laatste update: 10:42

Max Verstappen heeft aangedrongen op het vinden van een manier om "schadelijke toetsenbordhelden" te stoppen. De Nederlander ziet het steeds erger worden. Afgelopen weekend kwam Red Bull met een boycot van Sky Sports, en volgens Verstappen is de media een grote reden van de toegenomen toxiciteit van de afgelopen anderhalf jaar in de Formule 1.

De Formule 1 is de afgelopen vijf jaar steeds populairder geworden sinds Liberty Media het roer overnam, waarbij een grotere betrokkenheid van fans een enorme drijfveer was voor de opkomst van de sport. Fans komen tegenwoordig dichterbij de sport en de coureurs dan ooit, met Netflix-documentaire 'Drive to Survive' als voornaamste reden waardoor er een betere connectie tot stand kan worden gebracht tussen de fans en de coureur. Met de groei komt echter ook de negativiteit van toenemend misbruik, met sociale media als een bijenkorf van activiteit voor giftige 'volgers' die haat verspreiden. Zowel coureurs, teams als andere fans die hun mening durven te uiten zijn slachtoffer van deze negatieve berichten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media over zege Verstappen in Mexico: "Hamilton had geen kans"

2021

Met name fans van Verstappen en Lewis Hamilton blijven het oneens zijn over het resultaat van het kampioenschap van vorig jaar, waar de Nederlander onder controversiële omstandigheden zijn eerste titel behaalde. Hoewel er vaak boegeroep was bij races richting beide coureurs, is het ergste misbruik toch wel op sociale media te vinden. Daar gaat het ver en zijn mensen anoniem niet bang om hun beschuldigingen richting Verstappen, Hamilton, Red Bull of Mercedes te delen met de rest van de wereld.

Verstappen

Na het boycotten van Sky Sports tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico City vanwege opmerkingen over het kampioenschap in 2021, suggereerde Verstappen dat de verdeeldheid in de berichtgeving het gif alleen maar erger maakt. Om de haat op sociale media aan te pakken, zei de tweevoudig kampioen van Red Bull na afloop van de race dat er een oplossing moet komen: "Het komt gewoon doordat de sport populairder is. Meer mensen kijken en meer mensen schrijven. Het is niet geweldig dat ze dit soort dingen mogen schrijven, dus ik hoop dat we een algoritme kunnen bedenken dat voorkomen kan dat mensen toetsenbordhelden worden. Deze mensen zullen nooit naar je toe komen en dit soort dingen in je gezicht zeggen. Het is gewoon omdat ze voor hun bureau zitten of wat dan ook. Ze zitten thuis, zijn van streek of gefrustreerd en kunnen vervolgens schrijven wat ze willen omdat het platform dat toestaat. Dat kan voor sommige mensen echt schadelijk en kwetsend zijn en dat is niet hoe het zou moeten zijn."