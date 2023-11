Vincent Bruins

Woensdag 1 november 2023 08:03

Frédéric Vasseur blikt met redelijke tevredenheid terug op de Grand Prix van Mexico-Stad. De teambaas zag hoe Ferrari haar zesde pole position van het seizoen behaalde dankzij Charles Leclerc en haar vierde van de afgelopen zes raceweekenden. Met P3 en P4 als resultaten op de zondag was het ook een van de betere Formule 1-races voor het Italiaanse team.

De Ferrari SF-23 leek zich eerst niet echt thuis te voelen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Leclerc werd vijfde in VT1, derde in VT2 en dertiende in VT3. Ook in Q1 en Q2 van de kwalificatie stonden de Ferrari's niet bovenaan. Leclerc werd vierde in de eerste sessie en zesde in de tweede sessie. Toch lukte het de Monegask om de pole position te pakken, nadat Max Verstappen nauwelijks wist te verbeteren in zijn tweede run in Q3. Carlos Sainz vergezelde zijn teamgenoot op de voorste rij. Bij de start moesten ze echter meteen al hun meerdere erkennen in Verstappen. Leclerc liep ook nog eens wat schade op aan de voorvleugel, toen Sergio Pérez op hem instuurde. Na de rode vlag halverwege de wedstrijd hadden ze ook de snelheid niet om Lewis Hamilton te verslaan. Leclerc pakte uiteindelijk wel zijn vierde podium van 2023 en finishte een positie voor Sainz. Ferrari scoorde evenveel punten als Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Beetje teleurgesteld

"Het ging wel. Ik zou zeggen dat derde en vierde geen slecht resultaat is, met de pole gisteren, de [volledige] voorste startrij," vertelde Vasseur tegenover de aanwezige media in de hoofdstad van Mexico. "Ik zou zeggen dat het qua performance geen slecht weekend was. We zijn natuurlijk wel teleurgesteld om derde en vierde te finishen na op de eerste rij te zijn gestart, en ook over de fysionomie van de race, aangezien ik denk dat we een goede vorm hadden in de eerste helft, ondanks dat de auto van Charles een beetje beschadigd was. Maar toen we de harde banden eronder zetten, waren we er niet toe in staat om dezelfde pace te hebben vergeleken met de anderen, dus relatief gezien ging het wel."

OOK INTERESSANT: Leclerc richt zicht tot boze Mexicaanse fans na uitvalbeurt Pérez: "Ik deed het niet expres"

Panini

"Maar laten we focussen op het feit dat we onze vierde pole position in zes races binnensleepte en in ieder geval de eerste stint mee konden vechten," vervolgde Vasseur. Hij ging ook nog in op de start waarbij Leclerc en Pérez elkaar raakten, toen ze met Verstappen driedik bij de eerste bocht aankwamen. "Sandwich is een goed woord ervoor om die drie op tv te zien. We hadden het geluk dat het geen panini werd voor ons," lachte de vrolijke Fransman. "Wat kan je doen, wanneer je zo met z'n drieën zij-aan-zij gaat? Ik denk dat Charles nergens heen kon en Checo moest ook insturen, en Max zat dichtbij de kerb, dus ik denk niet dat het iemands schuld was. Laten we verder voor pole positions gaan, proberen dezelfde snelheid te hebben op de mediums en ik denk dat we er niet ver van af zitten. We moeten het gewoon samen laten komen."

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.