Lars Leeftink

Zondag 29 oktober 2023 23:24 - Laatste update: 23:30

Charles Leclerc was redelijk tevreden met zijn derde plaats, maar moest zich na de race wel meteen verantwoorden bij de Mexicaanse fans. De Monegask begon vanaf pole position aan de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, maar moest gedurende de race Max Verstappen en Lewis Hamilton aan zich voorbij laten gaan.

Leclerc raakte P1 kwijt bij de start, toen hij een touché had met Sergio Pérez, en zou gedurende de race Hamilton niet bij kunnen houden in de strijd om P2. Leclerc blikt na de race terug op zijn race. De Monegask kreeg tijdens zijn interview flink wat boegeroep te verduren vanwege de crash waardoor de race van thuisfavoriet Pérez ten einde kwam, waarna hij zich richtte tot de fans. "Jongens, eerlijk: ik kon nergens naartoe en zat tussen de twee auto's van Red Bull. Jammer genoeg raakte ik Pérez. Het is zoals het is en het zorgde voor schade aan mijn auto. Jammer genoeg was het ook einde race voor Pérez. Aan mijn kant hebben we het maximale eruit gehaald. Ik vind het jammer om de race van Pérez zo te zien eindigen, maar ik deed het echt niet expres. Ik kon nergens heen."

Artikel gaat verder onder video

Rode vlag

Tijdens de race was er ook nog een rode vlag, gecreëerd door de crash van Kevin Magnussen. Het zorgde voor een staande herstart, waardoor de race eigenlijk weer opnieuw begon. Leclerc deed deze herstart op de harde band, Hamilton op de medium band. De Brit bleek gedurende de race te snel te zijn voor Leclerc. "Het was lastig met de harde band na de herstart. Hamilton was snel op de medium band en daarna hadden ze goede degradatie [van de banden], dus ze waren gewoon beter dan wij vandaag."