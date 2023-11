Jan Bolscher

Donderdag 2 november 2023 09:24

De stewards in Mexico besloten na afloop van de kwalificatie verschillende coureurs niet te bestraffen, nadat zij tijdens deze sessie langzaam hadden gereden of zelfs stil hadden gestaan in de pitstraat. Toto Wolff vindt dat dit moet veranderen.

Na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad was Max Verstappen één van de coureurs onder een vergrootglas. De Nederlander reed op een gegeven moment op een slakkengang door de pitstraat, om zo een gat te laten vallen ten opzichte van de coureurs op de baan. De FIA noteerde dit incident, waarna de drievoudig wereldkampioen zich na afloop moest melden bij de stewards. Onnodig stilstaan of langzaam rijden in de pitstraat is immers verboden.

Tik op de vingers voor Verstappen

De Red Bull Racing-coureur kwam uiteindelijk weg met een tik op de vingers. Op zich opvallend, omdat hij in Austin ook al gewaarschuwd werd voor eenzelfde soort vergrijp. Verstappen was echter niet de enige coureur die op het matje moest komen. Ook Fernando Alonso en George Russell moesten tekst en uitleg komen geven aan de wedstrijdleiding. Zij kwamen eveneens weg met een waarschuwing. Mercedes-teambaas Toto Wolff vraagt zich af - ondanks dat ook zijn eigen coureur gespaard bleef - of dit wel de juiste gang van zaken is.

Om tafel met de coureurs

"Ik denk dat de FIA met de coureurs en de stewards om tafel moet gaan zitten om te vragen wat het is dat we willen bereiken", wordt Wolff geciteerd door Express. "Uiteindelijk willen we dat er überhaupt niet gehinderd wordt, we willen niemand vast hebben staan in de pitstraat. Dus hoe kunnen we dat bereiken? Ik begrijp dat je beter stil kan staan in de pitstraat dan dat je iemand blokkeert op het circuit, maar het ziet er nog steeds onhandig uit. Het is niet juist, omdat sommige coureurs hierdoor niet genoeg tijd meer hebben [om nog aan een ronde te beginnen]", aldus de Oostenrijker.

