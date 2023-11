Lars Leeftink

Woensdag 1 november 2023

Volgens Jenson Button, voormalig F1-coureur, is landgenoot Lewis Hamilton momenteel aan het genieten in zijn W14. De Brit eindigde achter een dominante Max Verstappen op P2 tijdens de GP van Mexico-Stad en lijkt met Mercedes zijn vorm gevonden te hebben.

Voor Hamilton en Mercedes is het nieuwe tijdperk in de koningsklasse een moeilijke periode geweest. Na in het vorige tijdperk alles, behalve de titel in 2021 bij de coureurs, gewonnen te hebben wat er te winnen viel, was het in 2022 Red Bull dat vanaf het begin domineerde. Mercedes had problemen met porpoising, iets wat het team eind 2022 pas op kon lossen. In 2023 is het concept van de auto het grootste probleem geweest, iets wat richting het einde van het seizoen nu ook onder controle lijkt te zijn. Het team staat tweede bij de constructeurs, daar waar het vorig jaar nog achter Ferrari op de derde plek eindigde. Een stabieler seizoen dus voor Mercedes, maar een zege ontbreekt nog. Hamilton won al geen race meer sinds eind 2021, maar toch ziet Button een blije Hamilton.

Button over Hamilton

In gesprek met f1i.com laat button zijn licht schijnen op de prestaties van Hamilton in Mexico. De Brit zag zijn landgenoot genieten, voor het eerst in lange tijd. "Het is geweldig om Lewis zo opgewekt te zien. Hij stapte uit de auto, sprong naar zijn monteurs. Lewis die tweede werd, was vroeger iets waar hij teleurgesteld over was. Hij ziet nu vooruitgang, vooral na de diskwalificatie van het raceweekend daarvoor. Dit is belangrijk voor hem. Het is ook knap om die banden te laten werken tot het einde van de race."

Race Russell in Mexico

Daar waar het seizoen voor Hamilton aardig tot goed verloopt, kan dit van Russell niet echt gezegd worden. De Brit was vorig seizoen nog beter dan Hamilton en scoorde meer punten in een auto waarin hij zich comfortabeler voelde dan de zevenvoudig wereldkampioen, maar dit seizoen zijn de rollen omgedraaid. Ook Button ziet dit. "Voor George [Russell]? Dat is lastig. Je teamgenoot staat tweede en jij zesde. Het is moeilijk, echt waar."

