Lars Leeftink

Woensdag 1 november 2023 09:39 - Laatste update: 09:40

Max Verstappen won zondag de F1 Grand Prix van Mexico-Stad door Lewis Hamilton achter zich te houden. De Brit was de enige coureur die een beetje in de buurt kwam van de Nederlander en volgens Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in F1, zorgde de Brit zelfs even voor 'irritatie' bij de drievoudig wereldkampioen.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal blikt Windsor terug op het 'duel' tussen Verstappen en Hamilton, dat volgens Windsor eigenlijk geen duel was. De race werd volgens de Brit namelijk al beslist tijdens de start. "Hij [Verstappen] kende een geweldige start. Tegen de tijd dat hij uit bocht 1 kwam, had hij al drie of vier wagenlengtes voorsprong op Leclerc. Daarna reed hij ook makkelijk weg. De echte bedreiging zou uiteindelijk Hamilton zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen crasht tijdens voorbereiding op La Nucia Rally

Verstappen op zijn best

Volgens Windsor was Verstappen in zijn element toen hij eenmaal op P1 reed en de race kon gaan controleren. "We zagen Max op zijn best: 2,3 seconden werd 3,2, toen 3,6, toen 4,1, toen 4,4. Het was Max die de race controleerde, maar tegelijkertijd wel wegreed van Lewis. Lewis pushte zo hard als hij kon, maar door op dit moment dit tempo te rijden, won Verstappen de Grand Prix van Mexico."

Snelste ronde Hamilton

Toch kon Hamilton in het duel om de snelste ronde wel Verstappen verslaan. Volgens Windsor zal de Nederlander hier, ondanks zijn eenvoudige zege, niet zo blij mee zijn geweest. "Dat riep vast een beetje irritatie op bij Max. Het is een cliché om te zeggen: Nou, waar kwam dat vandaan? Toch is het een vraag die je moet stellen in de debrief als het even stil is. 21.3, Lewis! Wat deed je voor de rest van de race?"

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.