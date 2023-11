Lars Leeftink

Jos Verstappen heeft een crash meegemaakt tijdens de voorbereiding op de S-CER 2023 La Nucía Rally in Spanje, waar hij aan mee gaat doen. Op social media circuleren foto's van het resultaat van de crash.

De vader van Max Verstappen is sinds 2022 actief in de rallysport, naast dat hij elk raceweekend zijn zoon blijft ondersteunen tijdens bijna alle raceweekenden in F1. De Nederlander houdt zelf dus ook nog wel van racen en wil graag bezig blijven, met betere resultaten in 2023 als gevolg. Zo boekte Jos Verstappen in mei zijn eerste zege (Rally Monteberg) en won hij onder meer de East Belgian Rally. De voorbereiding op de aanstaande rally in Spanje is echter niet helemaal lekker verlopen voor de ervaren Nederlandse coureur, die zelf ook actief was in de Formule 1.

Crash Jos Verstappen

Jos Verstappen was dinsdag bezig met de voorbereidingen op een rally in Spanje tijdens een testdag, waar de 29ste La Nucía Rally komend weekend gehouden wordt. De Nederlander crashte tijdens deze voorbereiding en reed met de voorkant van zijn auto tegen de vangrail aan, met flink wat schade aan zijn Skoda Fabia als gevolg. Jos Verstappen zelf hield geen verwondingen over aan zijn crash en kon op eigen kracht uit de auto stappen, maar zeker de voorkant van zijn auto is flink beschadigd geraakt. Er zou geen grote mechanische schade zijn. De rally is de voorlaatste ronde van het Spaanse Rally Superchampionship van 2023. Namen als José Antonio 'Cohete' Suárez [leider in het kampioenschap], Jan Solans, Iván Ares en Pepe López doen mee aan de rally.

Jos Verstappen ha sufrido un percance preparando el Rallye de La Nucía del SCER. pic.twitter.com/CKBxtz8dy0 — Solo Rally (@_SoloRally) October 31, 2023

