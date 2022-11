Lars Leeftink

Zondag 6 november 2022 19:13

Helmut Marko verwacht van zijn coureurs dat ze de druk van het rijden in de Formule 1 aankunnen. Daarnaast zag hij bij veel teams onderschatting toen Red Bull jaren geleden besloot deel te gaan nemen aan de Formule 1.

In gesprek met Car and Driver zegt Marko, adviseur van Red Bull, dat hij van zijn coureurs verwacht dat ze nergens bang voor zijn en altijd voor het allerhoogste willen gaan. Met deze instelling komt ook druk kijken, iets wat de coureurs in de Formule 1 aan moeten kunnen. Niet per se alleen bij Red Bull, maar bij elk team. "Wij maken kampioenschappen mogelijk. Natuurlijk is er veel druk. Maar als je de druk niet aankan, is racen niet de juiste business voor jou."

Onderschatting

Marko zag, toen Red Bull jaren geleden de Formule 1 met een eigen team kwam versterken, dat veel mensen meteen begonnen met het onderschatten van het team. Dit bleek, zeker tussen 2010 en 2013, niet terecht te zijn. "Toen Red Bull besloot in de Formule 1 te stappen, dachten de mensen dat we gewoon een leuk bedrijf waren dat grotere feestjes gaf dan anderen. Mijn focus was om zo competitief mogelijk te zijn. Ik ben eerlijk over wat we verwachten en uiteindelijk heeft het gewerkt."

Red Bull

Het succes van Red Bull sinds ze de Formule 1 met hun eigen team kwamen versterken is groot geweest. Tussen 2010 en 2013 won het team vier constructeurskampioenschappen en werd het met Sebastian Vettel ook vier keer wereldkampioen. Na een periode van dominantie van Mercedes kwam Red Bull in 2021 weer op het hoogste treetje terecht met Max Verstappen. In 2022 won het vervolgens beide kampioenschappen.