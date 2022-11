Verstappen breekt record Vettel en Schumacher, Red Bull boycot Sky Sports | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 31 oktober 2022 00:57

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag wist Max Verstappen de race in Mexico te winnen, waardoor hij het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher nu alleen in handen heeft weten te nemen met zijn veertiende overwinning. Natuurlijk viel er ook naast het circuit weer genoeg te beleven, zo werd bekend dat Verstappen dit weekend niet praat met de ploeg van Sky Sports. De Nederlander zou met name gepikeerd zijn over uitspraken van journalist Ted Kravitz en besloot daarom om het medium te boycotten.

Verstappen boycot Sky Sports na uitspraken Kravitz

Max Verstappen heeft ervoor gekozen om geen vragen te beantwoorden van Sky Sports, nadat Ted Kravitz vorig raceweekend heeft uitgehaald naar de tweevoudig kampioen. Veel Britten zitten nog altijd met de titelontknoping van vorig jaar in hun maag en de schending van de budgetcap heeft dat vuurtje weer aangewakkerd.

Wolff bevestigt interesse van Red Bull Racing in Ricciardo

Waar de toekomst van Daniel Ricciardo ligt, dat is nog een groot vraagteken. De Australiër heeft er geen problemen mee om volgend jaar niet op de startgrid te verschijnen, wel zal hij, naar eigen zeggen, volgend seizoen terug te vinden zijn in de paddock.

Lazenby: "Red Bull heeft twee titels uit budgetcap-overtreding weten te halen"

Door de regels omtrent de budgetcap te breken, heeft Red Bull Racing twee wereldtitels naar zich toe kunnen halen, zo liet reporter Simon Lazenby weten bij Sky Sports. Collega Martin Brundle vond dit een merkwaardige opmerking, waarna Lazenby zich probeerde te herstellen.

Olav Mol gelooft niks van woorden Horner: "Ik heb nieuws voor je: echt niet"

De budgetcap-soap is ten einde gekomen en het team van Red Bull Racing heeft een aantal straffen van de FIA op het bordje gekregen. Hoewel Christian Horner in de media spreekt van een harde straf en veel tijdsverlies, denkt Olav Mol dat het allemaal wel meevalt met de schade.

Twitteraars reageren massaal op Sky Sports-boycot Verstappen

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz is momenteel onderwerp van gesprek op social media. Max Verstappen wil de Britse zender dit weekend niet te woord staan vanwege een aantal 'respectloze' opmerkingen de afgelopen weken. Een opvallend en tegelijkertijd duidelijk statement van de tweevoudig wereldkampioen. Sky Sports is de grootste televisieploeg in de paddock met een Engelse, Duitse en Italiaanse tak.

Horner en Marko scharen zich achter Verstappen: heel Red Bull negeert Sky Sports

Sky Sports-kijkers die dit weekend reacties willen horen vanuit de Red Bull-stal zullen bedrogen uitkomen. Nadat eerder al bekend werd dat Max Verstappen niet praat met het medium in Mexico, is nu ook bekend geworden dat Christian Horner en Helmut Marko het voorbeeld van hun coureur volgen en Sky Sports zullen negeren.

Verstappen houdt Hamilton van zich af en zegeviert tijdens Grand Prix van Mexico

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Mexico weten te winnen. De Nederlander rekende succesvol af met Lewis Hamilton, die op de harde band geen vuist meer kon maken tegen de Red Bull. Het podium werd compleet gemaakt door 'thuisrijder' Sergio Pérez. Yuki Tsunoda en Fernando Alonso vielen uit.