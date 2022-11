Remy Ramjiawan

Zondag 30 oktober 2022 15:57 - Laatste update: 17:26

Waar de toekomst van Daniel Ricciardo ligt, dat is nog een groot vraagteken. De Australiër heeft er geen problemen mee om volgend jaar niet op de startgrid te verschijnen, wel zal hij, naar eigen zeggen, volgend seizoen terug te vinden zijn in de paddock.

Hoewel Ricciardo nog een contract had dat hem tot en met 2023 aan McLaren verbond, werd de overeenkomst verbroken vanwege tegenvallende prestaties. Het team uit Woking ging voor Oscar Piastri, die samen met Lando Norris volgend jaar de kleuren van het team zal gaan verdedigen. Voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar zou er nog een zitje bij Haas in het verschiet liggen, maar Ricciardo zou geen interesse hebben in het stoeltje. Eerder werd gedacht aan een reserverol bij Mercedes, maar de teambaas onthult bij Motorsport-Total, dat er meerdere kapers op de kust zijn.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere gegadigden

"Daniel praat met een paar teams over een mogelijke rol, waaronder Red Bull", zo geeft Wolff toe. Ricciardo nam aan het einde van 2018 afscheid van het Oostenrijkse team, om op die manier een nieuwe uitdaging bij Renault (Alpine) aan te gaan. Daarnaast werd het team langzaam maar zeker om Max Verstappen heen gebouwd en dat vertrouwen heeft zich in de afgelopen jaren uitbetaald, gezien de kampioenschappen.

Daniel Ricciardo

OOK INTERESSANT: Amerikaanse televisiezender wil Ricciardo inlijven als nieuwe analist

Nyck de Vries zal volgend seizoen de teamgenoot bij AlphaTauri zijn van Yuki Tsunoda en dus is Mercedes naarstig op zoek naar een reservecoureur. "We waarderen hem als een geweldig karakter, maar we kunnen nog niet zeggen wie onze derde coureur zal zijn. En hij loopt al een tijdje hier rond, kent deze auto's door en door. Dat kan een voordeel zijn. Maar ik wil geen geruchten verspreiden, want we hebben nog geen beslissing genomen", aldus Wolff.