Brian Van Hinthum

Zondag 30 oktober 2022 19:13

Sky Sports-kijkers die dit weekend reacties willen horen vanuit de Red Bull-stal zullen bedrogen uitkomen. Nadat eerder al bekend werd dat Max Verstappen niet praat met het medium in Mexico, is nu ook bekend geworden dat Christian Horner en Helmut Marko het voorbeeld van hun coureur volgen en Sky Sports zullen negeren.

Aanleiding van de hele ophef zijn uitspraken die Sky Sports' pitreporter Ted Kravitz vorige week in Austin gedaan heeft tijdens zijn gebruikelijke rubriek Ted's Notebook. Tijdens het programma, waarbij de reporter op eigen wijze de race van daarvoor doorloopt, ging Kravitz volgens Verstappen over de schreef in zijn opmerkingen over de Nederlander. Het lag in principe niet alleen aan dat specifieke moment, maar was vooral de druppel die de emmer deed overlopen. De wereldkampioen zou zich al vaker hebben gestoord aan de in zijn ogen denigrerende opmerkingen die regelmatig over hem worden gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Uitspraken Kravitz

De uitspraken die Kravitz na de race in Texas deed waren duidelijk niet helemaal objectief. "Wat een script zou dit zijn geweest. Hamilton gaat de laatste race in om de beste aller tijden te worden. Hij wordt beroofd, komt terug en de auto van dit jaar is waardeloos en hij wint het hele jaar geen race. Hij vecht met dezelfde man die hem vorig jaar van de titel beroofde en slaagt erin om voor hem te eindigen", zo klonk het onder meer. "Maar nee, dat was niet hoe het script in de VS verliep. De man die hem in 2021 heeft weten te verslaan, nadat de zevenvoudig kampioen was beroofd, wist toe te slaan en hem in te halen, omdat hij een snellere wagen heeft", zo ging hij nog even verder.

Marko en Horner volgen Verstappen

Door het optreden van Kravitz is het nu wel mooi geweest voor de Red Bull-stal. Eerder werd al bekend dat Verstappen dit weekend tegen geen enkele tak van Sky Sports zal praten en de nummer één krijgt daarvoor nu bijval van de hogere heren bij Red Bull Racing. GPFans heeft begrepen dat ook Horner en Marko besloten hebben dat zij in navolging van Verstappen het team van Sky Sports in ieder geval in Mexico links laten liggen. Marko had zelfs al een gesprek met Sky Deutschland gepland staan, maar heeft deze afgezegd in het kader van de Red Bull-actie. Hiermee hoopt de Oostenrijkse renstal waarschijnlijk een duidelijk statement af te geven richting de media.