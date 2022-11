Jeen Grievink

Door de regels omtrent de budgetcap te breken, heeft Red Bull Racing twee wereldtitels naar zich toe kunnen halen, zo liet reporter Simon Lazenby weten bij Sky Sports. Collega Martin Brundle vond dit een merkwaardige opmerking, waarna Lazenby zich probeerde te herstellen.

Wie dacht dat de storm, nadat de FIA haar straf aan Red Bull had opgelegd, ging liggen, heeft het mis. Binnen en buiten de paddock lijkt men niet uitgepraat te raken over de gang van zaken en de hoogte van de straf. Red Bull moet een miljoenenboete betalen en krijgt minder tijd in de windtunnel als gevolg van het overtreden van de budgetcap in 2021, maar velen vinden deze straf te licht. Bij Sky Sports gingen Lazenby en Brundle verder in op de situatie en stelde eerstgenoemde dat Red Bull twee wereldtitels heeft kunnen veiligstellen door het breken van de regels. Brundle counterde echter fel, waarna Lazenby zijn woorden afschoof op de fans.

Lazenby choqueert Brundle met woorden over Red Bull

"Ze hebben hier (uit de budgetcap-overtreding, red.) twee kampioenschappen uitgehaald. Ze hebben te veel geld uitgegeven, zijn gepakt en beboet. En Max Verstappen profiteerde ervan met twee wereldkampioenschappen", zo sprak Lazenby felle woorden. Brundle voelde zich genoodzaakt om direct in te grijpen. "Je kunt dat niet zeggen, hoe kun je zoiets zeggen?", zo klonk hij stomverbaasd. Lazenby schoot vervolgens in de verdediging door te stellen dat dit niet zijn woorden zijn, maar die van de Formule 1-fans. "Ik zeg dat niet, maar dit is wat de fans zeggen."

Brundle in de bres voor Red Bull en Verstappen

Brundle kon zich hier niet in vinden en sprong enigszins in de bres voor Red Bull en Verstappen. "Er zal wel wat geld (te veel, red.) zijn uitgegeven, maar kun je dat bedrag gebruiken om twee wereldkampioenschappen te winnen?", zo vraagt hij zich hardop af. Als Red Bull haar aftrekposten correct had ingevuld, dan zou het maar een klein bedrag boven de budgetcap te veel hebben uitgegeven. Brundle denkt niet dat ze daar het verschil mee hebben kunnen maken. "Ik hoor wat je (Lazenby, red.) zegt, maar ik denk niet dat je domweg kunt zeggen dat daar twee wereldkampioenschappen op zijn gewonnen."