Brian Van Hinthum

Zondag 30 oktober 2022 18:27

De budgetcap-soap is ten einde gekomen en het team van Red Bull Racing heeft een aantal straffen van de FIA op het bordje gekregen. Hoewel Christian Horner in de media spreekt van een harde straf en veel tijdsverlies, denkt Olav Mol dat het allemaal wel meevalt met de schade.

Inmiddels is het hoge woord eruit wat betreft de budgetcap: Red Bull moet een boete betalen van zeven miljoen dollar. Daarnaast wordt het team op gebied van aerodynamische ontwikkelingen richting 2023 aangepakt. De FIA heeft namelijk besloten dat de Oostenrijkse tien procent van de tijd in de windtunnel in moet leveren, bovenop de zeventig procent van het team, waardoor men het dus met 63 procent moet gaan doen .Daarmee loopt het team een aanzienlijke achterstand op de concurrentie op en dus sprak Christian Horner al van 'draconische maatregelen', waarmee er misschien wel tot een halve seconde per rondje wordt ingeleverd.

Artikel gaat verder onder video

Prima straf

In het Race Café op Ziggo Sport krijgt Mol de vraag hoe hij kijkt naar de straffen voor Max Verstappen zijn team. "Ik vind het prima. Volgens mij is de berekening dat wanneer je 1,8 miljoen teveel uitgeeft en je weet dat de boete zeven miljoen is, dan ga je dat niet zo heel snel doen. Het is allemaal gekomen door zaken die we eerder al hoorden over mensen die ziek werden en teruggave van belasting enzovoorts. Het gaat nergens over dat de auto harder is gegaan. Je hebt het over een overschrijding van 1,6 procent. De windtunneltijd gaat nu naar 63 procent maximaal. Ze mogen 22 windtunnelruns minder maken", somt hij op.

Twijfel over woorden Horner

Zoals hierboven al vermeld sprak teambaas Horner over 'draconische maatregelen' na het bekend worden van de straf. Lariekoek, meent Mol. "Dan zegt Christian Horner dat het twee tot vijf tienden op een rondje scheelt. Nou, ik heb nieuws voor je: echt niet. Maar dat moet je wel roepen, want anders roepen de andere teams dat de straf niet zo zwaar is. Horner is er dus alles aan gelegen dat het gemis aan de windtunnel hem wel degelijk pijn doet. Ik denk dat het meevalt, de reglementen gaan redelijk naadloos over. Het is wat het is.