Brian Van Hinthum

Zondag 30 oktober 2022 23:27

Zondag werd in Mexico-Stad overwinning nummer veertien van het seizoen een feit voor Max Verstappen. Hoewel zijn positie natuurlijk niet meer in gevaar kan komen, is het daarachter nog op verschillende plekken behoorlijk spannend. Zo wist Sergio Perez een belangrijke slag te slaan in de strijd om plek twee.

Race twintig van het seizoen zit erop en het is Verstappen die zijn record-brekende veertiende overwinning van het seizoen heeft weten te pakken in Mexico. Er stond weer eens geen maat op de razendsnelle Nederlander die tegenwoordig ook als bandenfluisteraar door het leven mag. De wereldkampioen reed een lange en ijzersterke stint op de mediums en stak Lewis Hamilton de loef af in Mexico-Stad. Ondanks de teleurstelling van Hamilton, die toch gedacht zal hebben aan een potentiële overwinning, doet hij goede zaken.

Artikel gaat verder onder video

Dat geldt ook voor Perez. De thuisfavoriet wist tijdens 'zijn' Grand Prix van Mexico alsnog naar het podium te rijden en dat is gecombineerd met de belabberde race van Charles Leclerc een belangrijk resultaat voor de Mexicaan. Hij bouwt zijn voorsprong op de Monegask in de strijd om de tweede plek uit en heeft nu het voordeel richting de laatste twee races van het seizoen. Ook de heren van McLaren doen goede zaken in het kampioenschap.