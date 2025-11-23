Doriane Pin verslaat Maya Weug voor F1 Academy-titel | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Doriane Pin verslaat Maya Weug voor Academy-titel
Daar waar in de Formule 1 de ultieme beslissing in het wereldkampioenschap nog even op zich laat wachten, is de F1 Academy wel een nieuwe kampioene rijker. Doriane Pin heeft dea Nederlandse Maya Weug weten af te troeven en schrijft geschiedenis als F1 Academy-kampioene van 2025.
Van Hoepen ook in laatste twee F2-races in actie namens Trident
Het Formule 2-team van Trident heeft bevestigd dat Laurens van Hoepen ook tijdens de laatste twee races van het seizoen voor het team zal uitkomen. Van Hoepen werkte afgelopen jaar het Formule 3-kampioenschap af en mocht in Bakoe al voor Trident debuteren in de Formule 2. Dat krijgt nu dus een vervolg. "Na de ervaring in Bakoe zit ik weer in een FIA F2-kampioenschapsauto in Lusail en Yas Marina. Ik kan niet wachten om weer de baan op te gaan, waar voor mij het sleutelwoord ‘consistentie’ zal zijn. Mijn doel is om consistent snel te zijn", aldus de twintigjarige coureur.
Hamilton onthult speciale helm voor weekend in Las Vegas
Lewis Hamilton heeft zijn speciale helm voor het raceweekend in Las Vegas onthuld. De zevenvoudig wereldkampioen wilde “iets speciaals voor de stad van het licht” creëren en presenteert daarom een vrijwel volledig grijze helm die schittert in het licht. De glinsteringen doen denken aan die van luxe juwelen.
EA cancelt F1 2026-game
Gameontwikkelaar EA, verantwoordelijk voor de Formule 1-games, heeft besloten om geen speciale F1 2026-game op de markt te brengen. In plaats daarvan gaat de focus op 2027 en wordt er een betaalde upgradeversie in de huidige F1 2025-game gelanceerd.
Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas
Het team van de Racing Bulls is met een wat mysterieuze post op Instagram gekomen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft een zwart silhouet van de VCARB02 gedeeld met de tekst “Wat gebeurt in Vegas…” erbij. Mogelijk komt het team dus met een nieuwe speciale livery voor het raceweekend in Las Vegas, maar dat is nog niet bevestigd.
Antonelli schittert bij ATP Finals in Turijn
Dit weekend hadden de heren coureurs een weekendje vrij, waardoor zij even wat anders konden doen dan aan de Formule 1 denken. Kimi Antonelli maakte er gebruik van door een bezoekje te brengen aan de finale van de ATP Finals in Turijn, waar hij landgenoot Jannik Sinner zag winnen van rivaal Carlos Alcaraz met 7-6, 7-5.
Mercedes deelt nieuwe beelden van hilarische driver parade in Brazilië
Voorafgaand aan de Grand Prix van afgelopen weekend in Brazilië kregen de coureurs de kans om op hilarische wijze hun driver parade deels af te werken. Mercedes heeft nu nieuwe beelden gedeeld.
Dit weekend vijf jaar geleden: Hamilton pakt zijn zevende titel in F1
Het is dit weekend alweer vijf jaar geleden dat Lewis Hamilton zijn zevende en tot op heden ook laatste titel in F1 (2020) veroverde. Reden genoeg voor F1 om er op terug te blikken.
Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes
Hoewel er pas volgend weekend weer geracet wordt, heeft Max Verstappen zich toch even in Milton Keynes laten zien. Laurent Mekies was daar bezig met een presentatie voor zijn personeel, toen ook Verstappen ineens even kwam buurten.
Lando Norris viert 26e verjaardag
Hiep hiep, hoera! Lando Norris is vandaag 26 jaar geworden. De Britse coureur gaat momenteel fier aan kop in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Kan hij zichzelf binnen nu en een klein maandje trakteren op zijn eerste wereldtitel?
F1 maakt zich op voor herhaling van 2024 met Verstappen
Max Verstappen zal zondag vanaf P16, en waarschijnlijk vanuit de pits, aan de 21ste race van 2025 gaan beginnen. Vorig jaar reed hij vanaf P17 naar P1, en nu vraag F1 zich af of hij dit in 2025 weer kan doen.
Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed
Max Verstappen en Yuki Tsunoda werden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo allebei geëlimineerd in Q1. Het is de eerste dubbele Q1-exit voor Red Bull Racing in bijna twintig jaar tijd. Om precies te zijn, de laatste keer dat het de energiedrankfabrikant overkwam was in 2006. David Coulthard en niemand minder dan Robert Doornbos hadden zich slechts als zeventiende en achttiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan op Suzuka. Dit gebeurde maar liefst 6972 dagen geleden. Kimi Antonelli, die op de zondag in Brazilië vanaf P2 vertrekt, was toen slechts 44 dagen oud.
Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië
Sebastian Vettel en Lewis Hamilton konden het, toen de Duitser nog actief was in F1, al goed vinden. Voorafgaand aan het weekend in Brazilië ontmoeten de twee legendarische coureurs elkaar weer.
F1 test kennis over circuits van huidige coureurs
De coureurs rijden dit seizoen op 24 circuits, maar kennen ze deze circuits wel zo goed? F1 besloot dat met het social media-team maar eens te testen.
Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton
Dankzij zijn zege afgelopen weekend in Mexico, staat Lando Norris nu in een rijtje met coureurs die tien races of meer zeges hebben geboekt in F1. Van de huidige coureurs staan alleen Lewis Hamilton, Max Verstappen en Fernando Alonso in hetzelfde rijtje.
