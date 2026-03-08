F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen publieksfavoriet in Australië na inhaalrace
Het Formule 1-seizoen van 2026 is begonnen en ook dit jaar kunnen de fans tijdens iedere race weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Verstappen opnieuw verkozen door fans
Max Verstappen werd tijdens de seizoensopener in Australië uitgeroepen als de nummer één. De Red Bull-coureur was gecrasht in de kwalificatie zonder een rondetijd achter zijn naam. Hij moest daarom vanaf P20 de race in Melbourne aanvangen. Hij maakte veertien posities goed en finishte op P6. Dat leverde hem 30,0% van de stemmen op. Racewinnaar George Russell kreeg 10,2% van de stemmen en kwam achter Charles Leclerc (14,2%) en debutant Arvid Lindblad (10,5%) terecht, maar voor Lewis Hamilton (9,6%).
Driver Of The Day 2026
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Max Verstappen
|6
|30,0%
|GP China
|–
|–
|–
|GP Japan
|–
|–
|–
|GP Bahrein
|–
|–
|–
|GP Saoedi-Arabië
|–
|–
|–
|GP Miami
|–
|–
|–
|GP Canada
|–
|–
|–
|GP Monaco
|–
|–
|–
|GP Barcelona-Catalunya
|–
|–
|–
|GP Oostenrijk
|–
|–
|–
|GP Groot-Brittannië
|–
|–
|–
|GP België
|–
|–
|–
|GP Hongarije
|–
|–
|–
|GP Nederland
|–
|–
|–
|GP Italië
|–
|–
|–
|GP Spanje
|–
|–
|–
|GP Azerbeidzjan
|–
|–
|–
|GP Singapore
|–
|–
|–
|GP Verenigde Staten
|–
|–
|–
|GP Mexico-Stad
|–
|–
|–
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dhabi
|–
|–
|–
Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
